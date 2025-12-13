https://news.day.az/azerinews/1802170.html Vəfat edən şəxsin pensiyası ilə bağlı vacib məqamlar Həyat yoldaşı vəfat etmiş biri dünyasını dəyişən şəxsin pensiyasını ala bilməsi üçün özü pensiya yaşına çatmalıdır. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, bunu vəkil Cəfər Cəfərli deyib. Bildirib ki, bundan əlavə, vəfat edən şəxsin ən azı 25 il sığorta stajı olmalıdır:
Vəfat edən şəxsin pensiyası ilə bağlı vacib məqamlar
Həyat yoldaşı vəfat etmiş biri dünyasını dəyişən şəxsin pensiyasını ala bilməsi üçün özü pensiya yaşına çatmalıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, bunu vəkil Cəfər Cəfərli deyib.
Bildirib ki, bundan əlavə, vəfat edən şəxsin ən azı 25 il sığorta stajı olmalıdır:
"Yəni, vəfat etmiş şəxsin 25 il sığorta stajı olduğu halda, həyat yoldaşı pensiya yaşına çatdıqdan sonra onun pensiyasını ala bilər. Əks halda, bu mümkün deyil".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре