Gəncədə qadın dəm qazından zəhərləndi

Gəncədə zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 1986-cı il təvəllüdlü R.Paşayeva zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Qadına tibbi yadım göstərilib, hazırda vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

Məlumata görə, 39 yaşlı qadın yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.