https://news.day.az/azerinews/1802186.html Gəncədə qadın dəm qazından zəhərləndi Gəncədə zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1986-cı il təvəllüdlü R.Paşayeva zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Qadına tibbi yadım göstərilib, hazırda vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.
Məlumata görə, 39 yaşlı qadın yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
