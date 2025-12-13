https://news.day.az/azerinews/1802230.html Tiktoker Nahid Nəsirov saxlanıldı Tiktoker Nahid Nəsirov saxlanılıb. Day.Az "Teleqraf" xəbər verir ki, onun barəsində hüquq-mühafizə orqanlarına şikayətlər edilib. O, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunub. Fakt üzrə araşdırma aparılır.
Tiktoker Nahid Nəsirov saxlanıldı
Tiktoker Nahid Nəsirov saxlanılıb.
Day.Az "Teleqraf" xəbər verir ki, onun barəsində hüquq-mühafizə orqanlarına şikayətlər edilib.
O, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunub.
Fakt üzrə araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре