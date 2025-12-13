Tiktoker Nahid Nəsirov saxlanıldı

Tiktoker Nahid Nəsirov saxlanılıb.

Day.Az "Teleqraf" xəbər verir ki, onun barəsində hüquq-mühafizə orqanlarına şikayətlər edilib.

O, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunub.

Fakt üzrə araşdırma aparılır.