İşıqda yatanların diqqətinə
Yuxu və oyanma prosesləri melatonin və kortizol hormonları ilə tənzimlənir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Piroqov Universitetinin tibb fakültəsinin mütəxəssisi Aleksandr Vrublevski bildirir ki, düzgün işıqlandırma bədənin yuxuya hazırlaşmasına və daha tez yatmasına kömək edir.
"Yatmazdan iki saat əvvəl soyuq və mavi işıqdan uzaq durmaq, əvəzinə istilik verən, zəif işıqlandırmadan istifadə etmək tövsiyə olunur".
Vrublevski izah edir ki, yuxu və oyanma prosesləri melatonin və kortizol hormonları ilə tənzimlənir. Parlaq, xüsusilə mavi işıq melatoninin ifrazını azaldır, bədən oyanıq olduğuna inanır. Bu səbəbdən gecə ekranlardan və güclü işıqlardan uzaq durmaq vacibdir.
Ən yaxşı üsul, od işığına bənzər isti işıq yaratmaq, sakit ritual - kitab oxumaq və ya isti vanna qəbul etməkdir. Bu üsul bədəni təbii "gün batımı"na hazırlayır, daha keyfiyyətli yuxu və gündüz enerji səviyyəsini artırır.
