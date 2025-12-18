https://news.day.az/azerinews/1803350.html Nicat Məmmədli yüksək vəzifəyə təyin olundu Təhsilin İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə yeni təyinat olub. Bu barədə Day.Az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu vəzifəyə elm və təhsil nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli gətirilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl sözügedən vəzifəni Elnur Nəsibov tuturdu. 2022-ci ildən həmin vəzifədə olan E.Nəsibov bu ilin oktyabrında öz ərizəsi ilə işdən çıxıb.
