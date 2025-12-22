7 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində 20 məhkum azadlığa buraxılıb

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında "Konstitusiya və Suverenlik İli" münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında" qərarın icrasına başlanılıb.

Day.Az xəbər verir ki, Penitensiar Xidmətin 7 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində 20 məhkum azadlığa buraxılıb

Onlar cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad olunublar.