https://news.day.az/azerinews/1804305.html 7 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində 20 məhkum azadlığa buraxılıb - FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında "Konstitusiya və Suverenlik İli" münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında" qərarın icrasına başlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, Penitensiar Xidmətin 7 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində 20 məhkum azadlığa buraxılacaq.
Onlar cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad olunublar.
