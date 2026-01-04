Təzyiqi salır, qanı duruldur - Həkimlərin tövsiyə etdiyi sadə göyərti
Təzə göyərtilər vitamin, mineral və antioksidantlarla zəngin olduğu üçün mütəxəssislər tərəfindən gündəlik qidalanmada xüsusi tövsiyə olunur. Mətbəximizdə tez-tez istifadə etdiyimiz yaşıl bitkilər arasında isə biri öz faydaları ilə digərlərindən seçilir şüyüd.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, TSN yazır ki, ətirli dadı ilə salatlara, şorbalara və müxtəlif yeməklərə əlavə edilən şüyüd təkcə dadverici deyil, eyni zamanda orqanizm üçün güclü dəstək mənbəyidir.
Bu göyərti bütöv sağlamlığa müsbət təsir göstərən təbii "superqida" hesab olunur.
Şüyüd niyə faydalıdır?
Şüyüd C, A və K vitaminləri ilə yanaşı, kalsium, kalium, maqnezium, dəmir və manqan kimi vacib mineralları özündə cəmləşdirir. Tərkibindəki flavonoidlər və terpenoidlər güclü antioksidant təsir göstərərək iltihabların azalmasına, hüceyrələrin qorunmasına və ürək-damar sisteminin möhkəmlənməsinə kömək edir. Efir yağları isə antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir.
Şüyüdün orqanizmə təsiri
Ürək və damar sağlamlığı
Şüyüd "pis" xolesterinin azalmasına, damar elastikliyinin artmasına və arterial təzyiqin tarazlanmasına yardım edir. Bu da infarkt və insult riskini aşağı sala bilər.
Sümük və oynaq dəstəyi
Kalsium, maqnezium və K vitamini sümük toxumasının möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır, yaş artdıqca sümüklərin zəifləməsinin qarşısını almağa kömək edir.
Qan şəkərinin tənzimlənməsi
Araşdırmalara görə, şüyüdün müntəzəm qəbulu qanda şəkərin səviyyəsinin azalmasına və insulinə həssaslığın yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərə bilər.
Həzm sisteminə faydası
Şüyüd köp, sancı və həzm problemlərinin azalmasına yardım edir, mədə turşuluğunu balanslaşdıra bilər.
Gəncləşdirici təsir
Antioksidantlar hüceyrələri qoruyur, kollagen sintezini dəstəkləyir və dərinin elastikliyinin saxlanmasına kömək edir.
Qanın durulması
Şüyüd qan dövranını yaxşılaşdırır, trombların yaranma riskini azalda bilər və damar sağlamlığını dəstəkləyir.
Kimlər diqqətli olmalıdır?
Faydalı xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, şüyüd bəzi insanlarda allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Xüsusilə yerkökü, kərəviz və cəfəriyə qarşı həssaslığı olan şəxslər ehtiyatlı olmalıdır. Nadir hallarda dəri səpgiləri, qaşınma və həzm pozğunluqları müşahidə edilə bilər.
