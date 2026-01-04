https://news.day.az/azerinews/1807252.html Sabah hava meteohəssas insanlar üçün necə olacaq? Yanvarın 5-ə olan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.
