Gündə bu quru meyvədən cəmi iki dənə yesəniz bədəniniz sizə "təşəkkür edəcək"
Xurma sadəcə dadlı bir çərəz deyil, həm də təbiətin bizə bəxş etdiyi ən güclü "super qidalardan" biridir. Son araşdırmalar göstərir ki, hər gün müntəzəm olaraq cəmi iki ədəd xurma yemək bədənin ümumi funksiyalarına, xüsusilə həzm və maddələr mübadiləsinə möcüzəvi təsir göstərir. Tərkibindəki təbii şəkərlər və liflər onu həm sağlam, həm də təhlükəsiz bir qəlyanaltı seçiminə çevirir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xurma orqanizmin ehtiyac duyduğu bir çox mühüm mikroelementlərlə zəngindir. Onun tərkibində yüksək miqdarda lif, kalsium, maqnezium, kalium və selen var. Eyni zamanda A vitamini, beta-karoten, lütein və fol turşusu (B9) mənbəyi olan bu meyvə insan metabolizmasını sürətləndirir və hüceyrələrin yenilənməsinə kömək edir. Xüsusilə pəhriz saxlayanlar üçün şirniyyata olan ehtiyacı sağlam şəkildə qarşılamaq üçün ideal alternativdir.
Xurmanın tərkibində təbii saxaroza, qlükoza və fruktoza olsa da, onun qlisemik indeksi aşağıdır. Bu o deməkdir ki, tərkibindəki yüksək lif sayəsində şəkərin qana sorulması yavaş baş verir və qanda şəkərin qəfil yüksəlməsinin qarşısını alır. Rafinə edilmiş ağ şəkərlə müqayisədə xurma bədənə daha davamlı və sağlam enerji verir. Bununla belə, porsiya nəzarəti vacibdir; çünki həddindən artıq qəbul kalori artımına səbəb ola bilər.
Yüksək lif tərkibi sayəsində xurma mədə-bağırsaq sisteminin işini tənzimləyir və qəbizlik kimi problemlərin qarşısını alır. Mütəxəssislər xurmanı digər lifli qidalarla (tərəvəzlər, paxlalılar və tam taxıllar) birlikdə istehlak etməyi tövsiyə edirlər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, xurmanın həddindən artıq yeyilməsi bəzi hallarda ishal yarada bilər.
Sağlam bir yetkin insan üçün gün ərzində 2 ədəd xurma (təxminən 30-50 qram) yemək kifayətdir. Bu miqdar təxminən 80-140 kalori deməkdir ki, bu da bədənin enerji balansını pozmadan lazımi vitamin və mineralları almağa imkan verir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре