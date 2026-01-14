https://news.day.az/azerinews/1809261.html Laçında yeni yaşayış məhəlləsi tikiləcək - 50 milyon manatlıq LAYİHƏ Laçın şəhərində yeni yaşayış məhəlləsinin tikintisi işlərinə başlanılır. Day.Az xəbər verir ki, Laçın rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti bununla bağlı müvafiq işlərə start verib. Belə ki, qurum hazırda sözügedən işləri icra edəcək şirkəti müəyyənləşdirməkdədir.
Laçında yeni yaşayış məhəlləsi tikiləcək - 50 milyon manatlıq LAYİHƏ
Laçın şəhərində yeni yaşayış məhəlləsinin tikintisi işlərinə başlanılır.
Day.Az xəbər verir ki, Laçın rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti bununla bağlı müvafiq işlərə start verib.
Belə ki, qurum hazırda sözügedən işləri icra edəcək şirkəti müəyyənləşdirməkdədir.
Eyni zamanda qurum görüləcək işlərin 50 milyon manata başa gələcəyini proqnozlaşdırıb.
Qeyd edək ki, bu il dövlət büdcəsindən işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpasına 3,5 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре