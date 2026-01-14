https://news.day.az/azerinews/1809293.html Vüsalənin anası xəstəxanaya yerləşdirildi - FOTO Aparıcı Vüsalə Əlizadənin anası Lütviyyə Əlizadə xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı özü paylaşım edib. O bildirib ki, anası əməliyyat olunub. "Sən mənim döyünən ürəyim, görən gözüm, gücüm, qüvvətimsən, ana. tez sağal" deyə, Vüsalə bildirib.
