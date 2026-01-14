Vüsalənin anası xəstəxanaya yerləşdirildi

Aparıcı Vüsalə Əlizadənin anası Lütviyyə Əlizadə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı özü paylaşım edib.

O bildirib ki, anası əməliyyat olunub.

"Sən mənim döyünən ürəyim, görən gözüm, gücüm, qüvvətimsən, ana. tez sağal" deyə, Vüsalə bildirib.