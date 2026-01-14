Kompensasiya yetərsizdirsə, vətəndaş nə etməlidir?
Böyük şəhərlərdə köhnə və istifadəyə yararsız tikililər, eləcə də daha əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq qurumlar tərəfindən sökülür.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, söküntü zamanı bir çox hallarda sakinlər təklif olunan kompensasiyalarla razılaşmırlar.
Bir çox vətəndaş mənzilinin sahəsi kiçik olduğuna görə ona verilən kompensasiya ilə yeni mənzil almaq imkanından məhrum olur. Bəs bu halda vətəndaş nə etməlidir?
Mövzu ilə bağlı hüquqşünas Fərhad Mehdiyev bildirib ki, kompensasiya məsələlərində şəffaf mexanizmlər tətbiq olunmalıdır:
"Bu proses tender prinsipi ilə həyata keçirilməlidir. Ərazi əvvəlcədən elan olunmalı, MTK-lar bina sakinlərinə müxtəlif təkliflər təqdim etməlidir. Vətəndaş da özünə uyğun variantı seçərək razılaşma əldə edə bilər".
Hüquqşünasın sözlərinə görə, vətəndaş kompensasiya şərtləri ilə razılaşmadıqda məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir:
"Həm Konstitusiya, həm də qanunvericilik dövlətə yalnız ədalətli kompensasiya ödəmək şərti ilə mülkiyyətin alınmasına icazə verir. Məhkəmə qətnaməsi ilə vətəndaşın mülkiyyəti dövlət mülkiyyətinə köçür. Təbii ki, ona kompensasiya ödənməsi şərtilə".
Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri Vüqar Oruc bildirib ki, mənzil əgər bazarda satışa çıxarılırsa, burada təkcə bazar qiyməti yox, ədalətli dəyər əsas götürülməlidir:
"Ədalətli dəyər dedikdə, vətəndaşın yalnız mənzilinin bazar qiyməti deyil, həm də imtina etdiyi yaşayış hüquqları nəzərə alınmalıdır. Yəni kompensasiya onun əvvəlki yaşayış şəraitinə uyğun olmalıdır".
Söküntü və kompensasiya məsələləri həm icraçı qurumların, həm də vətəndaşların maraqları baxımından balanslı yanaşma tələb edir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, prosesin şəffaf və açıq mexanizmlərlə aparılması tərəflər arasında razılaşmanı asanlaşdıra bilər. Qarşılıqlı dialoq isə bu cür layihələrin daha sağlam və dayanıqlı icrasına töhfə verər.
