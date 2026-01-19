Şuşaya güclü qar yağdı

Şuşaya mövsümün növbəti qarı yağıb, dağlar gözəli yenidən ağ örpəyə bürünüb.

Day.Az xəbər verir ki, yağan qar şəhərin gözəlliyinə xüsusi çalar qatıb. Hazırda yağıntı davam edir.

Azərtac ağ örpəyə bürünən Şuşadan kadrları təqdim edirik: