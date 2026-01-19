https://news.day.az/azerinews/1810325.html Şuşaya güclü qar yağdı - FOTOLAR Şuşaya mövsümün növbəti qarı yağıb, dağlar gözəli yenidən ağ örpəyə bürünüb. Day.Az xəbər verir ki, yağan qar şəhərin gözəlliyinə xüsusi çalar qatıb. Hazırda yağıntı davam edir. Azərtac ağ örpəyə bürünən Şuşadan kadrları təqdim edirik:
Şuşaya güclü qar yağdı - FOTOLAR
Şuşaya mövsümün növbəti qarı yağıb, dağlar gözəli yenidən ağ örpəyə bürünüb.
Day.Az xəbər verir ki, yağan qar şəhərin gözəlliyinə xüsusi çalar qatıb. Hazırda yağıntı davam edir.
Azərtac ağ örpəyə bürünən Şuşadan kadrları təqdim edirik:
