"Kəndlərdə kommunal ödənişlər aşağı olmalıdır". Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bunu deputat Eldar İbrahimov Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin iclasında bildirib. "Kəndlərdə və şəhərdə yaşayan insanların kommunal ödənişləri eyni olmalı deyil. Kəndlərdən şəhərə camaat nə üçün gəlir? Çünki kənddə və şəhərdə yaşayan insanların qaz və su pulu eynidir. Kommunal ödənişlər kəndlərdə aşağı olmalıdır", - deputat qeyd edib.
