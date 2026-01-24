https://news.day.az/azerinews/1811683.html Qadın futbolçumuz Bundesliqa klubuna keçdi Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının üzvü Nigar Mirzəliyeva klubunu dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın saytı məlumat yayıb. 23 yaşlı müdafiəçi Almaniyanın "Hamburq" klubuna transfer olunub.
Qadın futbolçumuz Bundesliqa klubuna keçdi
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının üzvü Nigar Mirzəliyeva klubunu dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın saytı məlumat yayıb.
23 yaşlı müdafiəçi Almaniyanın "Hamburq" klubuna transfer olunub.
Rusiyanın "Zenit" komandasında uğurlu çıxışları ilə diqqət çəkən N.Mirzəliyeva Bundesliqa təmsilçisi ilə 2,5 illik müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, N.Mirzəliyeva 2020-ci ildən Azərbaycan millisinin üzvüdür. O, karyerası ərzində "Balxurma", "Marxal Şəki", "Rubin" və "Zenit"in formasını geyinib.
