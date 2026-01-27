https://news.day.az/azerinews/1812207.html 80 şagird mentorluq inkişaf proqramına cəlb ediləcək 80 şagirdə mentorluq inlişaf proqramı üzrə səriştəli və faydalı vətəndaş kimi yetişməsinə yardım göstəriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib. Sədr qeyd edib ki, ötən il 343 min vətəndaş peşəyönümlü məsləhət xidmətindən yararlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Eyni zamanda 11 regionda 95 min vətəndaş "PeşəFest"ə cəlb edilib.
