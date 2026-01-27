https://news.day.az/azerinews/1812260.html Tikintiyə icazə verilməsi ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik edilib Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik edilib. Day.Az xəbər verir ki. bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq Qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması və ya əsaslandırılmış imtina barədə qərar haqqında məlumat qərar verildiyi andan dərhal sonra Tikintilərin Dövlət Reyestrinə təqdim ediləcək.
Daha əvvəl 3 iş günü müddətində Reyestrə təqdim edilirdi.
