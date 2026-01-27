"Nərimanov"dan "28 May"a sərnişinsiz gəlir

Bakı metropoliteninin "28 May" stansiyasında pik saatlarda sərnişin sıxlığının qarşısını almaq məqsədilə tədbirlər görülüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 35-ci qatarın xəttə buraxılması ilə stansiyada sərnişin sıxlığı daha operativ şəkildə tənzimlənir.

Məlumata görə, görülən tədbirlər nəticəsində stansiyanın hər iki giriş qapısı eyni vaxtda açıq saxlanılır, "X-ray" cihazları tam gücü ilə fəaliyyət göstərir, eskalatorlar paralel şəkildə işləyir və platformada normadan artıq yüklənmənin qarşısı alınır.

Qurumdan bildirilib ki, 35-ci qatar "Nərimanov" elektrik deposundan "28 May" stansiyasına qədər sərnişinsiz olaraq hərəkət edir. Sözügedən qatar metropolitendə ən sıx sərnişin axınının müşahidə olunduğu vaxtlarda ehtiyat qatar kimi xəttə buraxılır.