Oğlum dedi ki, ata, ... – Bıçaqlanan 7 yaşlı uşağın atası danışdı
"Oğlumu bıçaqlayan uşağın ailəsini tanıyıram, onlarla heç bir ədavətimiz olmayıb".
Day.Az xəbər verir ki, bunu "Qafqazinfo"ya ötən gün Ağcabədi rayonunun Ağaşı Avşar kəndində 7 yaşlı oğlu bıçaqlanan Rəşad Bəşirov bildirib.
O, hadisənin səbəbini bilmədiyini deyib: "Vuran uşağın ailəsi çox gözəl ailədir. Uşağın dayısı ilə də dost olmuşam, pisliklərini görməmişəm.
Oğlum dedi ki, ata, məni qırağa - öz darvazalarının qabağına apardı, vurub qaçdı aralığa. Öz evlərinə tərəf getmədi..."
R.Bəşirov 4 övladı olduğunu, kommunal idarədə işlədiyini qeyd edib.
Xatırladaq ki, ötən gün Ağcabədi rayonunda azyaşlı çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Polisin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmayan bir nəfər müəyyən edilib.
