"Aşk-ı Memnu"nun məşhur aktyoru yeni

"Kuruluş Orhan" serialına yeni aktyorlar çəkiləcək.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Baran Akbulut rol alanların sırasında olacaq. Aktyor "Mehmet bey" obrazına həyart verəcək.

Xtırladaq ki, Baran Akbulut  "Aşk-ı Memnu"nu serialında "Beşir" obrazı ilə məşhurlaşmışdı.