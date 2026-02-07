https://news.day.az/azerinews/1814555.html "Aşk-ı Memnu"nun məşhur aktyoru yeni SERİALDA - FOTO "Kuruluş Orhan" serialına yeni aktyorlar çəkiləcək. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Baran Akbulut rol alanların sırasında olacaq. Aktyor "Mehmet bey" obrazına həyart verəcək. Xtırladaq ki, Baran Akbulut "Aşk-ı Memnu"nu serialında "Beşir" obrazı ilə məşhurlaşmışdı.
"Aşk-ı Memnu"nun məşhur aktyoru yeni SERİALDA - FOTO
"Kuruluş Orhan" serialına yeni aktyorlar çəkiləcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Baran Akbulut rol alanların sırasında olacaq. Aktyor "Mehmet bey" obrazına həyart verəcək.
Xtırladaq ki, Baran Akbulut "Aşk-ı Memnu"nu serialında "Beşir" obrazı ilə məşhurlaşmışdı.
