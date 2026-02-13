Bu gün qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə
Bu gün Siyəzən, Şabran və Qusar rayonlarının qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Xaçmaz Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Siyəzən rayonun ərazisində olan İnteqrasiya məktəbinə yeni çəkilmiş qaz xəttinin mövcud olan orta təzyiqli qaz xəttinə qoşulması ilə əlaqədar olaraq sabah saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq. Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə M.Müşfiq, H.Əliyev, T.İsmayılov, Babək, Nizami, Şəhriyar, S.Vurğun və N.Nərimanov küçələri olmaqla ümumilikdə 592 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Şabran rayonun Ağalıq kəndi ərazisində istismarda olan qaz xəttində balans sayğacın quraşdırılması ilə əlaqədar olaraq saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq. Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Ağalıq kəndinin müəyyən hissəsi, Daşlıyataq və Günəşli kəndləri olmaqla ümumilikdə 393 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Qusar rayonun Çiləgir kəndi ərazisində isə saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq. Bu müddətdə Çiləgir kəndi, H.Əliyev, Z.Əliyeva, Rəsulbəyov və Zaman Baxışov küçələri olmaqla ümumilikdə 2077 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре