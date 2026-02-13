PAŞA Bankın səhmlərinin ilkin ictimai yerləşdirmə prosesi ölkə iqtisadiyyatının inkişafına əlavə təkan verəcək - Cavid Quliyev
PAŞA Bank 2026-cı ildə kredit portfelini 5-10 faiz artırmağı planlaşdırır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu PAŞA Bankın idarə heyətinin sədri Cavid Quliyev rəhbərlik etdiyi bankın təşkil etdiyi, IPO-ya (səhmlərin ilkin ictimai yerləşdirmə prosesi) həsr olunmuş tədbirdə çıxışında bildirib.
"PAŞA Bank korporativ seqmentə və biznes müştərilərinə xidmətə fokuslanacaq. Bu istiqamətdə yanaşma dəyişməz qalır və əsas prioritet iqtisadiyyatın real sektorunun dəstəklənməsi və maliyyələşdirilməsidir.
Bununla yanaşı, PAŞA Holding-ə daxil olan şirkətlərlə, o cümlədən Kapital Bank və qrupun ekosisteminin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır. Strateji vəzifələr sırasında bankın təxminən 200 min pərakəndə müştərisinin ekosistem daxilində xidmət və həllərdən daha fəal istifadə imkanlarının genişləndirilməsi də yer alır", - deyə o bildirib.
