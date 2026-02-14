https://news.day.az/azerinews/1816099.html Boşanan Ülviyyə ilə Murad BİR ARADA - FOTO Aktyor Murad İsmayıl iki il əvvəl boşandığı aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyova ilə fotosunu paylaşıb. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük birlikdə rol aldıqları "Kürəkən vs qaynata" filminin qala gecəsinə qatılıbar. Onlar birlikdə kamera qarşısına keçərək, şəkillər çəkdiriblər.
Boşanan Ülviyyə ilə Murad BİR ARADA - FOTO
Aktyor Murad İsmayıl iki il əvvəl boşandığı aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyova ilə fotosunu paylaşıb.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük birlikdə rol aldıqları "Kürəkən vs qaynata" filminin qala gecəsinə qatılıbar. Onlar birlikdə kamera qarşısına keçərək, şəkillər çəkdiriblər.
Qeyd edək ki, Murad və Ülviyyənin bu nikahdan iki oğul övladı var. Ülviyyə rəsmən ayrıldıqlarını açıqlayıb. Bir neçə gün əvvəl isə Murad boşanmaları haqda suala "Sizə kim deyib ki, biz boşanmışıq" reaksiyasını verib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре