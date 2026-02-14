Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarındakı irəliləyiş Cənubi Qafqazda sabitliyin olduğunu göstərir - Jelka Tsviyanoviç
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün təşviqi səyləri regional təhlükəsizlik və Avropa maraqları üçün əsas nailiyyətdir.
Trend xəbər verir ki, bunu Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
J. Tsviyanoviç sabit və çiçəklənən Cənubi Qafqazı təmin etmək üçün diplomatik əlaqələrin və strateji əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb.
"Bu, uğurlardan biri idi. Və mən həmçinin hesab edirəm ki, bu, hazırkı ABŞ administrasiyasının və Prezident Trump-ın uğuru kimi qəbul edilə bilər", - o deyib və dialoqun təşviqində beynəlxalq vasitəçiliyin rolunu qeyd edib.
Regiondakı strateji təşəbbüslərə münasibət bildirən o, xüsusilə də Azərbaycanın dialoqa və regional konsolidasiyaya sadiqliyini, eləcə də Azərbaycanla ABŞ arasında son razılaşmaları beynəlxalq əməkdaşlığın sülh səylərini dəstəkləyə biləcəyinin sübutu kimi qeyd edib.
"Bu yaxınlarda Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Strateji Xartiya imzalandı. Bu irəliləyişə nail olduğunuz üçün qürur duyuram", - J. Tsviyanoviç uzunmüddətli sülhün təmin edilməsində konstruktiv diplomatiyanın daha geniş əhəmiyyətini vurğulayaraq deyib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре