Baxçalı “Bozo”ya zəng etdi - “Yeraltı” ilə bağlı paylaşım
Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Baxçalı "Now" kanalında yayımlanan "Yeraltı" serialının baş obrazlarından birini canlandıran Uraz Kaygılaroğluna zəng edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, partiya sədri bu barədə instaqram hesabında paylaşım edib.
"Bu gün Now TV-də yayımlanan "Yeraltı" serialının baş qəhrəmanlarından birinə həyat verən Uraz Kaygılaroğluna zəng etdim. Serialın uğurlu yayımından və türkiyəli gəncləri pis vərdişlərdən uzaq tutmağı hədəfləyən nümunəvi ssenarisindən məmnun olduğumu bildirdim.
Ona razı olduqları təqdirdə bozqurd rəsmini hədiyyə etmək istədiyimi dedim. Bütün komandaya uğurlar arzuladım", - Baxçalı yazıb.
Qeyd edək ki, yeni yayımlanmağa başlayan və Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan və Burak Sevinç kimi tanınmış aktyorların yer aldığı serial reytinqləri alt-üst edib.
U.Kaygılaroğlu layihədə Bozkurt (Bozo) obrazını canlandırır.
Serialın ssenari müəllifi isə "Kurtlar vadisi" serialının "Polad Alemdar"ı Necati Şaşmazın qardaşı Raci Şaşmazdır.
