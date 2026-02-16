https://news.day.az/azerinews/1816435.html Kanaldan 76 yaşlı kişinin meyiti tapıldı Ağdaşda kanaldan 76 yaşlı kişi meyiti tapılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Cüvə kəndi ərazisində qeydə alınıb. Meyiti tapılan Ənvər Məmmədovun üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
