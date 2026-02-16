https://news.day.az/azerinews/1816576.html Bərdədə yol qəzası: bir nəfər ölüb Bərdə rayonunda ölümlə nəticələnən qəza baş verib. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Birinci Qazaxlar kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, "QazEl" markalı yük maşını kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Elçin Sadıqovu vurub. Xəsarət alan şəxs hadisə yerində dünyasını dəyişib.
