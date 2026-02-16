Bərdədə yol qəzası:

Bərdə rayonunda ölümlə nəticələnən qəza baş verib.

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Birinci Qazaxlar kəndində qeydə alınıb.

 

İlkin məlumata görə, "QazEl" markalı yük maşını kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Elçin Sadıqovu vurub.

Xəsarət alan şəxs hadisə yerində dünyasını dəyişib.