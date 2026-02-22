https://news.day.az/azerinews/1817531.html Tez- tez üşümək ciddi xəstəliyin əlaməti ola bilər Daim üşümək ciddi xəstəliyin əlaməti ola bilər. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rusiyalı kardioloq Yuri Belenkov bildirib ki, davamlı üşümə hissi qalxanabənzər vəzinin zəif fəaliyyəti - hipotireozun əlaməti ola bilər.
Onun sözlərinə görə, bu xəstəlik xroniki yorğunluq, yuxululuq, dəri quruluğu və saç tökülməsi ilə də müşayiət olunur. Həkim xəbərdarlıq edib ki, vaxtında müalicə olunmayan hipotireoz ürəyin işemik xəstəliyinə səbəb ola və həyati risk yarada bilər.
Mütəxəssis daim soyuqluq hissi yaşayan şəxslərə tibbi müayinədən keçməyi tövsiyə edib.
