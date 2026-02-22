Müdafiə Nazirliyi ötən həftənin icmalını təqdim edib

Müdafiə Nazirliyi ötən həftə (fevralın 15-dən 22-dək) paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

Day.Az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadla həmin videoçarxı təqdim edir.