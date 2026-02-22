https://news.day.az/azerinews/1817740.html Ramazan ayının 5-ci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı Sabah Ramazan ayının beşinci günüdür. Day.Az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, fevralın 23-də Bakıda imsak saat 05:59-da, iftar isə saat 18:39-dadır. Ramazan ayının 5-ci gününün duası: "Allahumməc-əlni fihi minəl-müstəğfirin. Vəc-əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin.
Ramazan ayının 5-ci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı
Sabah Ramazan ayının beşinci günüdür.
Day.Az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, fevralın 23-də Bakıda imsak saat 05:59-da, iftar isə saat 18:39-dadır.
Ramazan ayının 5-ci gününün duası:
"Allahumməc-əlni fihi minəl-müstəğfirin. Vəc-əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc-əlni fihi min övliyaikəl-müqərrəbin. Birə-fətikə ya ərhəmər-rahimin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün məni bağışlanmışlardan, sənin fərmanına baş əyən saleh bəndələrindən və yaxın dostlarından qərar ver. Mərhəmətinə and verirəm, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре