https://news.day.az/azerinews/1818051.html Diplom və attestatlarla bağlı vacib dəyişiklik - Əvvəlki kimi verilməyəcək Attestat və diplomlar yalnız elektron qaydada veriləcək. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda təhsilin rəqəmsallaşması addımları çərçivəsində attestat və diplomlar bu ildən etibarən ənənəvi qaydaya verilməyəcək. Bu ildən etibarən sözün gedən təhsil sənədləri elektron qaydaya vətəndaşlara təqdim olunacaq.
Diplom və attestatlarla bağlı vacib dəyişiklik - Əvvəlki kimi verilməyəcək
Attestat və diplomlar yalnız elektron qaydada veriləcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda təhsilin rəqəmsallaşması addımları çərçivəsində attestat və diplomlar bu ildən etibarən ənənəvi qaydaya verilməyəcək.
Bu ildən etibarən sözün gedən təhsil sənədləri elektron qaydaya vətəndaşlara təqdim olunacaq.
Bu da öz növbəsində həmin sənədlərin alınması üçün gözləmə müddətini minumuma endirmiş olacaq.
Qeyd edək ki, xüsusilə diplomların alınması zaman-zaman müxtəlif ali təhsil müəssisələrində gecikmələr baş verirdi. Sənədlərin tam elektronlaşdırılması bu problemləri həll etmiş olacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре