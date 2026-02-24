https://news.day.az/azerinews/1818057.html Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi açıqlandı Milli Məclisin 2026-cı il yaz sessiyasının növbəti plenar iclasının tarixi məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının sonunda məlumat verib. Spiker bildirib ki, növbəti plenar iclas fevralın 27-də keçiriləcək.
