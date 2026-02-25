Ürəkbulanmasını keçirən təbii ÜSULLAR
Ürəkbulanma müxtəlif səbəblərlə ortaya çıxa bilər. Bəzən xəstəliklərin yaratdığı infeksiyalar nəticəsində yaranır, bəzən isə stress kimi amillər səbəbilə müşahidə olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ürəkbulanmadan xilas olmaq istəyənlər bəzi təbii üsulları sınaqdan keçirə bilərlər:
Zəncəfil: Təzə zəncəfili nazik dilimləyib isti suya əlavə edin və 5-10 dəqiqə dəmləyin. Sonra asta-asta için. Zəncəfilin tərkibindəki "gingerol" adlı maddə mədə əzələlərinin yığılmasını tənzimləməyə kömək edir. Xüsusilə yol tutması və yüngül mədə narahatlıqlarında təsirlidir. İstəsəniz, kiçik bir parça təzə zəncəfili çeynəyərək də istifadə edə bilərsiniz. Elmi araşdırmalarda zəncəfilin ürəkbulanma azaldıcı təsiri tez-tez göstərilmişdir.
Nanə çayı: Bir çimdik quru nanəni isti suya əlavə edib dəmləyin. Nanə həzm sistemindəki hamar əzələlərin boşalmasına kömək edir. Bu rahatlama hissi mədə spazmını azalda bilər. Xüsusilə həzmsizlikdən qaynaqlanan ürəkbulanmasında rahatladıcı təsir göstərir. İlıq halda və yavaş-yavaş içilməsi təsiri artırır.
Limonlu su və ya limon qabığı: Təzə limonun qoxusu belə bəzi insanlarda ürəkbulanmasını yüngülləşdirə bilər. İlıq suya bir neçə damcı limon suyu əlavə edib kiçik qurtumlarla içə bilərsiniz. Limonun yüngül turşuluğu mədəni tarazlaya bilər. Xüsusilə səhər ürəkbulanmasında üstünlük verilir.
Çobanyastığı çayı: Qurudulmuş çobanyastığını isti suda dəmləyərək istifadə edə bilərsiniz. Çobanyastığı yüngül sakitləşdirici təsirə malikdir və həzm sistemini sakitləşdirməyə kömək edir. Xüsusilə stressdən qaynaqlanan ürəkbulanmasında faydalı ola bilər. İlıq və yavaş-yavaş içilməsi tövsiyə olunur. Eyni zamanda yüngül rahatlama hissi yaradır.
