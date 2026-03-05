https://news.day.az/azerinews/1820091.html Bakıda bu ərazidə 15:00-dək işıq OLMAYACAQ Saat 11:00-dan 15:00-dək Hövsan kəndinin Ağadadaş Müniri, Cavad bəy Şıxlinski, Hövsan qəsəbəsinin 44 və 172-ci Hövsan küçələri, Hövsan Bağlar massivində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb.
Saat 11:00-dan 15:00-dək Hövsan kəndinin Ağadadaş Müniri, Cavad bəy Şıxlinski, Hövsan qəsəbəsinin 44 və 172-ci Hövsan küçələri, Hövsan Bağlar massivində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, elektrik təchizatının dayandırılmasına səbəb Suraxanı Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində 35/6 kV-luq 360 saylı yarımstansiyada Transformator Məntəqələrində (TM) təmir işləri aparılmasıdır.
Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
