“Dolu görünüş” uşaq sağlamlığından xəbər vermir - XƏBƏRDARLIQ
"Uşaq doludursa, deməli sağlamdır" fikri tibbi baxımdan həmişə doğru deyil.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi "Instagram" hesabında keçirilən canlı yayım zamanı Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, uşaq endokrinoloqu Azad Əkbərzadə deyib.
Onun sözlərinə görə, uşaqlarda artıq çəki və piylənmə gözlə deyil, yaşa və cinsə uyğun boy-çəki göstəriciləri əsasında qiymətləndirilir.
Bildirib ki, uşaqlarda bədən kütlə indeksi (BKİ) yaş və cins üzrə normativ cədvəllərdən istifadə edilərək qiymətləndirilir:
"Bu cədvəllərə əsasən 85-ci persentildən yuxarıdırsa artıq çəki, 95-ci persentildən yuxarıdırsa piylənmə sayılır. Eyni zamanda, böyümə əyrisinə də baxmaq vacibdir, yalnmız tərəzidəki rəqəm diaqnoz qoymur".
Ekspert qeyd edib ki, çörək yemək isə uşağın avtomatik sağlam olması demək deyil:
"Çörək qida rasionunun bir hissəsi ola bilər, amma sağlamlıq bütöv qidalanma modeli ilə ölçülür. Uşaq meyvə, tərəvəz, zülal, süd məhsulları və müxtəlif qida qrupları ilə balanslı qidalanmalıdır. Taxıl qrupunda da ən azı yarısının tam taxıl olması tövsiyə edilir. Valideynlər, xüsusilə buna diqqət etməlidirlər. Uşaqda çəkinin sürətlə artması, qarın nahiyəsində həddindən artıq piylənmə, az hərəkətlilik, nəfəs darlığı, xoruldama, tez yorulma, boy artımının zəifləməsi, boyun və qoltuqaltında dərinin tündləşməsi kimi əlamətlər varsa, bu artıq sadəcə "doluluq" yox, xəstəlik siqnalı ola bilər. Uşaqlıq piylənməsi gələcəkdə yüksək təzyiq, insulin müqaviməti, tip 2 diabet və yuxu problemləri riskini artırır".
A.Əkbərzadə vurğulayıb ki, ən doğru yanaşma uşağın görünüşünə görə yox, pediatr və ya uşaq endokrinoloqu tərəfindən boy-çəki dinamikasının, qidalanma vərdişlərinin, fiziki aktivliyin və yuxu rejiminin birlikdə qiymətləndirilməsidir.
