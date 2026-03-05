https://news.day.az/azerinews/1820206.html Baş Prokurorluq İranın Naxçıvana dronla hücumu nəticəsində xəsarət alan hava limanı işçilərinin adlarını AÇIQLAYIB İranın Naxçıvanda Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasına dronla hücumu nəticəsində xəsarət alan hava limanı işçilərinin adları məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Baş Prokurorluğun rəsmi açıqlamasında əksini tapıb. Naxçıvan Hava Limanında xidmət aparan əməkdaşlar: - 1986-cı il təvəllüdlü Vəliyeva Reyhanə Sabir qızı...
Baş Prokurorluq İranın Naxçıvana dronla hücumu nəticəsində xəsarət alan hava limanı işçilərinin adlarını AÇIQLAYIB
İranın Naxçıvanda Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasına dronla hücumu nəticəsində xəsarət alan hava limanı işçilərinin adları məlum olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Baş Prokurorluğun rəsmi açıqlamasında əksini tapıb.
Naxçıvan Hava Limanında xidmət aparan əməkdaşlar:
- 1986-cı il təvəllüdlü Vəliyeva Reyhanə Sabir qızı,
- 1996-cı il təvəllüdlü Zülfüqarlı Zülfüqar Məmməd oğlu,
- 1996-cı il təvəllüdlü Əsgərov Mehdi Mətləb oğlu və
- təyyarəyə minik gözləyən sərnişin 1998-ci il təvəllüdlü Cəfərov Əsəd Vidadi oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
