https://news.day.az/azerinews/1821587.html Ağsudakı yarımtikilidə meyit tapıldı Ağsuda yarımtikililərdən birində meyit tapılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə martın 11-də saat 12:50 radələrində qeydə alınıb. Rayon sakini Turab Həsən oğlu Səmidovun meyiti Xurşudbanu Natəvan küçəsində yerləşən yarımtikilidə aşkar olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
