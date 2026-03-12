Ağsudakı yarımtikilidə meyit tapıldı

Ağsuda yarımtikililərdən birində meyit tapılıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə martın 11-də saat 12:50 radələrində qeydə alınıb.

Rayon sakini Turab Həsən oğlu Səmidovun meyiti Xurşudbanu Natəvan küçəsində yerləşən yarımtikilidə aşkar olunub.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.