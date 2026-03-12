İnformasiya hücumlarına qarşı birləşib müqavimət göstərmək lazımdır – Nadejda İsmayılova “Tofiq Abbasovla dialoq” verilişində - FOTO - VİDEO
"Baku Network" analitik platformasında "Tofiq Abbasovla dialoq" videolayihəsinin növbəti buraxılışı yayımlanıb. Buraxılış mədəniyyət, tarixi yaddaş və müasir dövlətçilik çağırışları mövzularına həsr olunub.
Day.Az xəbər verir ki, verilişin qonağı Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, "Şöhrət" ordeni laureatı Nadejda İsmayılova olub.
O, söhbət zamanı dünyada baş verən proseslərə baxışını, müasir cəmiyyətdə publisistikanın rolunu və regionda sülhlə bağlı gözləntiləri bölüşüb.
N. İsmayılovanın sözlərinə görə, son illərdə Azərbaycan regionda sabitlik və dinc inkişaf üçün möhkəm təməl yaratmağa nail olub.
"Regionumuzda sülh nizamı üçün möhkəm dayanıqlıq ehtiyatı yarada bilmişikmi? Bəli, mən hesab edirəm ki, buna nail olmuşuq. Biz yaxşı bir təməl yaratdıq, nüfuz qazandıq və münasibətlərimiz təkcə qonşularla deyil, onların hüdudlarından kənarda da yaxşıdır", - deyə o bildirib.
Bununla yanaşı, jurnalist qlobal vəziyyətin gərgin olaraq qaldığını qeyd edib.
"Dünyada indi baş verənləri görürsünüz: bu qədər ağrı, qorxu və narahatlıq var və bütün bu fırtınalar bizi də laqeyd qoymur, bizə də təsir edir. Bizim publisistikamız təkcə reallığın güzgüdəki əksi deyil, həm də onu dəyişdirməyin bir yoludur - divarların əvəzinə körpülər qurmaq vasitəsidir", - deyə N. İsmayılova vurğulayıb.
Cənubi Qafqazda sülh prosesindən danışarkən o, xarici qüvvələrin informasiya gündəliyinə təsir göstərmək cəhdlərinə diqqət çəkib.
"Hazırda biz sülh müqaviləsinin imzalanmasına sözün əsl mənasında bir addımlığında olduğumuz mərhələdəyik. Lakin proses yaxşı gedən kimi yenidən havada münaqişənin gündəmdən çıxmadığını göstərən siqnallar dolaşmağa başlayır. Məsələn, yaşlı bir britaniyalı parlamentar qəfil Qarabağdakı mədəni irslə bağlı narahatlıq keçirdiyini bildirir və onu "Dağlıq" adlandırır, halbuki bizim ölkəmizdə belə bir inzibati vahid yoxdur. Bu artıq məsələdən nə dərəcədə xəbərdar olduğunu göstərir. Yaxud Ermənistan və İsraildən olan bloqerlər lazımi anlayış olmadan bizim tariximiz barədə mülahizələr yürüdürlər. Bunlar sülh prosesini ləngitmək məqsədi daşıyan müəyyən siyasi sifarişlərdir", - deyə o bildirib.
N. İsmayılovanın fikrincə, beynəlxalq siyasətdə çox vaxt əsas məqam - münaqişələrdən zərər çəkmiş konkret insanların taleləri - diqqətdən kənarda qalır.
"Böyük beynəlxalq təşkilatlar - BMT, ATƏT, Avropa Şurası - siyasətin zahiri tərəfi ilə məşğul olurlar, lakin onların qərarlarının arxasında sadə insanların şəxsi hekayələrinin dayandığını nadir hallarda düşünürlər. Mən hətta bu insan taleləri haqqında kitab yazmağa başlamışam", - deyə o qeyd edib.
Veriliş zamanı jurnalist birinci Qarabağ müharibəsi dövrünə aid faciəvi bir hadisəni də danışıb. Bu hadisə əsir düşmüş azərbaycanlı qızın ağır sınaqlarla dolu taleyi ilə bağlıdır. N. İsmayılovanın sözlərinə görə, belə insan dramları dünya diplomatiyasının diqqətindən kənarda qalır, halbuki müharibənin həqiqi qiymətini məhz onlar göstərir.
"İndi mənə deyin: bu nədir? Düşməndən uşaq istəməyən qadının ruhunun qələbəsidir, yoxsa öz övladını öldürmüş ana instinktinin məğlubiyyəti?" - deyə o bildirib və vurğulayıb ki, gələcək nəsillər müharibənin faciəsini anlasın deyə belə hekayələr danışılmalıdır.
Cəmiyyətdə və mediada informasiya çağırışları fonunda oynanılan roldan danışarkən N. İsmayılova dezinformasiyaya qarşı birləşməyə çağırıb.
"Müharibənin o dumanında belə, heç kəsin kimin günahkar olduğunu və nə etmək lazım gəldiyini bilmədiyi bir vaxtda mən hesab edirdim ki, çətinliklər bizi bir araya gətirməlidir. Bu məğlubiyyət deyil, qələbəyə hazırlıqdır. İndi də biz birləşməli və Azərbaycana qarşı yönəlmiş bütün şayiə və feyklərə cavab verməliyik", - deyə o qeyd edib.
Jurnalist həmçinin, peşəkar fəaliyyətindən bir epizodu - sərhədyanı rayonlara səfərlərindən biri zamanı baş verən hadisəni də xatırlayıb.
"Bir dəfə milisin müşayiəti ilə erməni kəndlərinin arasında anklav vəziyyətində olan bir Azərbaycan kəndinə gedirdik. Milis kapitanı mənə avtomat verib dedi: 'Nadejda xanım, atəş səsləri eşidən kimi qaldırın və atın!' - deyib öz maşınına tərəf qaçdı. Mən də arxasınca qışqırdım: 'Yoldaş polkovnik, bir dəqiqə olar? Bəs burada hara basmaq lazımdır?' Düşünürəm ki, o vaxt onun dünyagörüşü dəyişdi", - deyə o gülümsəyərək xatırlayıb.
N. İsmayılova dövlətin sülh və təhlükəsizliyi qorumağa hazır olmalı olduğunu vurğulayıb.
Təcavüz və münaqişələrin aradan qaldırılmasının əsas yolunun nə olması barədə suala cavabında N. İsmayılova insan dəyərlərinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
"Mən hesab edirəm ki, bu dünyanı gözəllik yox, məhz xeyirxahlıq xilas edəcək. Bizdə qorxu və kədər deyil, ümid aşılamaq bacarığı çatışmır. Qoy hər evdə xeyirxahlıq kultu olsun və hər kəs onu öz ocağının hüdudlarından kənara da çıxarsın", - deyə o bildirib.
Onun sözlərinə görə, sadə mənəvi meyarlar cəmiyyəti dəyişə bilər.
Müsahibənin tam versiyası "Baku Network" platformasında "Tofiq Abbasovla dialoq" layihəsi çərçivəsində təqdim olunub:
