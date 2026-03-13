İlber Ortaylı vəfat edib

Türkiyəli tarixçi, professor İlber Ortaylı vəfat edib.

Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

 

O, bir müddətdir müalicə alırdı. Süni tənəffüs aparatına qoşulan tarixçi bu gün həyatını itirib.

Qeyd edək ki, İ.Ortaylı türk tarixçisi, akademik və ictimai xadimdir. O, xüsusilə Osmanlı və Türkiyə tarixi üzrə tədqiqatları ilə tanınır. Türkiyədə və xaricdə bir sıra universitetlərdə tarix və siyasi elmlər üzrə təhsil alıb. Tarix mövzusunda çoxsaylı kitab və elmi məqalələrin müəllifidir.