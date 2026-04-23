Laçın turizmi üçün YENİ DÖVR: Kanat yolunun inşası nə zaman BİTƏCƏK? - VİDEO
Laçın şəhərində inşa olunan kanat yolu layihəsinin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər sürətlə davam edir.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirlib ki, layihənin 2026-cı ilin sonunadək istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu məqsədlə ərazidə yaşıllıqların köçürülməsi, kanat yolunun dayaqlarının və terminal sahələrinin bünövrə işlərinin aparılması, eləcə də zəruri avadanlıqların çatdırılması istiqamətində intensiv işlər həyata keçirilir.
Layihənin həyata keçirilməsi bölgədə turizm infrastrukturunun inkişafına və ziyarətçilər üçün yeni imkanların yaradılmasına töhfə verəcək.
