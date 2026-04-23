Bu marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir
140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, 140A nömrəli şəhərətrafı müntəzəm marşrutda da ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobuslar fəaliyyət göstərir. Lökbatan qəsəbəsini Xırdalan şəhəri ilə əlaqələndirən marşrut üzrə 12 avtobus 10 dəqiqə intervalla sərnişinlərin xidmətindədir.
Aprelin 25-dən marşrutda nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək. Avtobuslarda gedişhaqqı 0,70 AZN müəyyən edilib.
