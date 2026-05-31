https://news.day.az/azerinews/1838231.html İran nüvə silahı hazırlamamağa və ya əldə etməməyə razılaşıb - Tramp Rəsmi Tehran münaqişəyə son qoymaq üçün danışıqlar zamanı nüvə silahı hazırlamamağa və ya əldə etməməyə razılaşıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bunu Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Prezidenti Donald Tramp "Fox News"a verdiyi müsahibədə deyib.
İran nüvə silahı hazırlamamağa və ya əldə etməməyə razılaşıb - Tramp
Rəsmi Tehran münaqişəyə son qoymaq üçün danışıqlar zamanı nüvə silahı hazırlamamağa və ya əldə etməməyə razılaşıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Prezidenti Donald Tramp "Fox News"a verdiyi müsahibədə deyib.
"Saziş layihəsində indi İranın nüvə silahı hazırlamayacağı və ya heç bir şəkildə əldə etməyəcəyi qeyd olunur. Bu, böyük fərqdir", - deyə o vurğulayıb.
ABŞ Prezidenti əlavə edib ki, potensial razılaşma, həmçinin imzalanmadan dərhal sonra Hörmüz boğazının açıla biləcəyini nəzərdə tutur.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре