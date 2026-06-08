İran nə danışıqları, nə də döyüş meydanını tərk edib - Pezeşkian
İran nə danışıqlar masasını, nə də döyüş meydanını tərk edib
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian İran-İsrail arasında eskalasiyaların bərpa olunması fonunda "X" səhifəsində yazıb.
"Bizim üçün prioritet - xalqın təhlükəsizliyi və hüzurudur. Biz xalqın hüquqlarını qətiyyətli şəkildə müdafiə edirik və heç bir təhlükə qarşısında geri çəkilməyəcəyik. Diplomatiya və müdafiə milli qüdrətin iki qanadıdır. Biz nə döyüş meydanını, nə də ki, danışıqlar masasını tərk etmişik", - deyə Pezeşkian yazıb.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Zərbələr ölkənin ən böyük şəhərlərinə, o cümlədən Tehrana endirilib. Ağ Ev hücumu İslam Respublikasından qaynaqlanan raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıb. İrana endirilən zərbələr nəticəsində ölkənin ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və rəhbərliyin bəzi digər əsas fiqurları həlak olub. İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu İsrailə qarşı genişmiqyaslı cavab əməliyyatı həyata keçirdiyini bəyan edib. İran eyni zamanda ballistik raketlər, qanadlı raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, İraq, Qətər, Küveyt, BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və Suriyadakı obyektlərini hədəfə alır.
Münaqişə nəticəsində regionun enerji infrastrukturu və dəniz nəqliyyatı da ciddi risk altına düşüb. Hörmüz boğazı ətrafında təhlükəsizlik gərginliyi səbəbindən dünya bazarında neft qiymətləri kəskin artıb.
Aprelin 7-də ABŞ və İran hərbi eskalasiyanın qarşısını almaq və danışıqlar üçün imkan yaratmaq məqsədilə təxminən müvəqqəti atəşkəs barədə razılığa gəliblər. İyunun səkkizinə keçən gecə İsrailə və İran arasında atəşkəs pozulub, tərəflər qarşılıqlı olaraq raket və hava zərbələri endirməyə başlayıblar.
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