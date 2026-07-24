https://news.day.az/azerinews/1850016.html Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən - FOTOREPORTAJ Elə məkanlar var ki, onları ziyarət etdikdən sonra insan təkcə gözəl şəkil çəkmək deyil, həm də bir anlıq dayanıb düşünmək istəyir. Qırğızıstan tərəfinin dəvəti ilə bu ölkəyə səfər edən Azərbaycan KİV nümayəndələri üçün İssık-Kul gölünün sahilində yerləşən "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzi də məhz belə yerlərdən biridir.

Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən - FOTOREPORTAJ

Azərbaycanca, 24 июля 2026 16:03 (UTC +04:00) 417
Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən

Mənbə: Trend

Elə məkanlar var ki, onları ziyarət etdikdən sonra insan təkcə gözəl şəkil çəkmək deyil, həm də bir anlıq dayanıb düşünmək istəyir. Qırğızıstan tərəfinin dəvəti ilə bu ölkəyə səfər edən Azərbaycan KİV nümayəndələri üçün İssık-Kul gölünün sahilində yerləşən "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzi də məhz belə yerlərdən biridir.

İssık-Kulun mavi suları fonunda beş ağ rəngli ibadətgah ucalır. Uzaqdan baxanda onların hamısı eyni görünür. Lakin ekskursiya zamanı bu memarlıq həllinin əsas mənası aydın olur. Hər ibadətgah beş dünya dinindən birinə - islam, pravoslavlıq, katoliklik, buddizm və yəhudiliyə həsr olunub. Onların eyni görünüşdə inşa edilməsi təsadüfi deyil. Kompleksin banisi bununla dinindən asılı olmayaraq, bütün insanların Tanrı qarşısında bərabər olduğunu göstərmək istəyib.

Birlik və qarşılıqlı hörmət ideyası "Rux Ordo"nun bütün ərazisində hiss olunur. Bura adi muzey təsiri bağışlamır. Əksinə, tarixin, mədəniyyətin və mənəvi dəyərlərin təbiətlə vəhdət təşkil etdiyi, fonunda isə sonsuz görünən İssık-Kulun uzandığı xüsusi bir məkandır.

Kompleksi yaradan insanın taleyi də ən az onun özü qədər təsirlidir. "Rux Ordo"nun banisi, tanınmış ictimai xadim və mesenat Taşkul Kereksizov uşaq evində böyüyüb və valideynlərini heç vaxt tanımayıb. O, adını, atasının adını və soyadını özü seçib. Xüsusilə soyadı rəmzi məna daşıyır. Qırğız dilində "kereksiz" sözü lazımsız, gərəksiz mənasını verir. O, bu soyadı yetim uşaqlıq illərini xatırlayaraq özü üçün seçib. Lakin məhz həmin insan sonradan müxtəlif millətlərdən, mədəniyyətlərdən və dinlərdən olan insanları bir araya gətirən belə bir məkan yaradıb.

Lakin "Rux Ordo"nun ən böyük gözəlliyi, bəlkə də, elə onun təbiətidir. Təbii akustikaya malik açıq konsert zalı, panoramik səhnə və məşhur körpü sanki İssık-Kulun davamına çevrilir. Burada elə təsəvvür yaranır ki, göl muzey ekspozisiyalarının dərhal arxasından başlayır, dağların təmiz havası və dalğaların səsi isə gəzintini unudulmaz səyahətə çevirir.

2002-ci ildə əsası qoyulan "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzi 4,5 hektar ərazini əhatə edir və uzun illərdir Çolpon-Atanın əsas gəzməli-görməli yerlərindən biri hesab olunur. Buraya insanlar təkcə muzeyləri və ya abidələri görmək üçün gəlmirlər. "Rux Ordo" qonaqları özünəməxsus atmosferi ilə cəlb edir. Bu, mədəniyyətlə təbiətin qovuşduğu, tarixin müasirliklə vəhdət təşkil etdiyi, müxtəlif dinlərə mənsub insanlar arasında qarşılıqlı hörmət ideyasının real təcəssüm tapdığı bir məkandır.

Komplekslə tanışlıq zamanı jurnalistlər görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun ev-muzeyini ziyarət edib, qırğız mədəniyyətinə həsr olunmuş ekspozisiyalarla tanış olublar. Onlar həmçinin rəsm və foto qalereyalarına baş çəkib, əfsanəvi "manasçı" Sayakbay Karalayevin guşəsi, etnoqrafik kolleksiyaları, görkəmli şəxsiyyətlərə həsr olunmuş abidələri və heykəllər xiyabanını görüblər.

Azərbaycan media-turunun iştirakçıları üçün "Rux Ordo" ilə tanışlıq Qırğızıstanı fərqli rakursdan görmək imkanı yaradıb. Bura möhtəşəm dağ mənzərələri ilə yanaşı, mənəvi, mədəni və tarixi irsini böyük qayğı ilə qoruyan və onu dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn qonaqlara təqdim edən bir ölkədir.

  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
  • Beş din bir səma altında – "Rux Ordo" Mədəniyyət Mərkəzindən
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#QIRĞIZISTAN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 16:44 (UTC+04), Экономика 64
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 16:39 (UTC+04), Экономика 172
Последние подробности о выборах в Израиле 16:38 (UTC+04), В мире 161
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 16:33 (UTC+04), Культура 202
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 16:29 (UTC+04), Экономика 229
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 16:23 (UTC+04), Экономика 257
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 16:17 (UTC+04), Общество 299
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 16:13 (UTC+04), Культура 264
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 16:09 (UTC+04), Экономика 296
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 291
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 16:05 (UTC+04), Экономика 313
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 15:54 (UTC+04), Экономика 342
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 15:52 (UTC+04), Общество 340
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 15:49 (UTC+04), Экономика 347
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 15:46 (UTC+04), Культура 2 437
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 15:23 (UTC+04), В мире 427
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 15:12 (UTC+04), Общество 395
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 15:10 (UTC+04), Общество 412
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 15:00 (UTC+04), В мире 436
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 14:58 (UTC+04), В мире 489
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 14:56 (UTC+04), Экономика 460
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 14:52 (UTC+04), В мире 452
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 14:49 (UTC+04), Спорт 362
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 14:42 (UTC+04), Политика 6 201
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 14:37 (UTC+04), Политика 456
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 389
Совет Европы подверг Францию критике 14:25 (UTC+04), В мире 484
Как в Армении используют СОР17 14:22 (UTC+04), Политика 2 968
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 14:16 (UTC+04), Экономика 499
Убытки Volkswagen выросли 14:05 (UTC+04), Автоновости 392
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 506
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 13:52 (UTC+04), Политика 539
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 13:46 (UTC+04), Экономика 525
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 13:39 (UTC+04), Общество 4 821
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 13:34 (UTC+04), Общество 502
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 587
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 13:23 (UTC+04), Спорт 493
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 13:17 (UTC+04), Общество 449
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 13:14 (UTC+04), Спорт 591
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 13:11 (UTC+04), Экономика 581
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 13:09 (UTC+04), Политика 535
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 13:02 (UTC+04), Политика 606
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 13:00 (UTC+04), Экономика 554
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 12:56 (UTC+04), В мире 544
Джейхун Байрамов в Анкаре 12:52 (UTC+04), Политика 544
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 488
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 12:45 (UTC+04), Политика 6 926
Загадочную ошибку Windows объяснили 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 442
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 12:35 (UTC+04), Спорт 459
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 538
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 12:28 (UTC+04), Общество 639
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 12:17 (UTC+04), Туризм 518
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 609
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 12:14 (UTC+04), Общество 493
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 12:10 (UTC+04), Экономика 581
Пашинян уволил посла по особым поручениям 12:07 (UTC+04), В мире 619
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 12:05 (UTC+04), Экономика 592
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 12:02 (UTC+04), Политика 585
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 11:58 (UTC+04), Общество 741
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 11:55 (UTC+04), Экономика 596
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 11:51 (UTC+04), Экономика 592
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 399
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 11:40 (UTC+04), Общество 482
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 11:31 (UTC+04), В мире 693
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 11:29 (UTC+04), Общество 429
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 11:21 (UTC+04), Общество 460
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 11:16 (UTC+04), Общество 645
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 11:11 (UTC+04), Политика 7 833
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 637
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 11:04 (UTC+04), Политика 5 459
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 10:49 (UTC+04), В мире 645
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 10:40 (UTC+04), Экономика 677
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 617
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 10:31 (UTC+04), Автоновости 457
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 10:22 (UTC+04), Общество 498
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 10:16 (UTC+04), Общество 941
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 721
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 10:07 (UTC+04), Экономика 696
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 634
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 09:50 (UTC+04), Культура 561
Азербайджанская нефть подорожала 09:46 (UTC+04), Экономика 652
В этих районах Баку не будет газа 09:41 (UTC+04), Общество 1 082
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 09:34 (UTC+04), Спорт 523
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 665
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 09:30 (UTC+04), В мире 683
В двух районах Баку не будет света 09:23 (UTC+04), Общество 1 239
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 16 332
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото 09:00 (UTC+04), В мире 729
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 08:54 (UTC+04), В мире 753
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 799
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 730
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 8 890
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 744
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 800
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 898
Армянская ложь с французским акцентом 08:00 (UTC+04), Политика 6 043
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 667
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 598
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 937
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 625
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 709
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 096
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 970
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 058
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 691
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 714
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 848
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 633
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 777
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 983
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 637
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 629
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 858
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 1 019
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 1 067
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 011
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 1 079
В Армении пресекли инициативу оппозиции 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 344
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 1 042
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 024
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 1 068
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 118
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 134
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 757
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 1 156
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 869
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 472
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 149
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 134
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 429
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 965
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 132
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 721
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 732
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 086
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 1 060
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 657
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 693
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 1 006
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 136
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 2 003
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 1 073
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 1 158
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 668
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 1 230
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 1 045
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 684
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 694
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 610
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 129
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 701
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 1 182
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 1 113
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 578
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 628
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 1 075
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 1 046
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 024
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 1 055
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 842
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 6 291
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 023
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 671
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 661
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 011
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 1 104
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 070
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 654
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 1 026
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 712
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 646
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 1 098
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 090
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 28 октября 15:26 (UTC+04), Экономика 6 525
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 28 октября 15:24 (UTC+04), Общество 1 907
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 28 октября 15:20 (UTC+04), Общество 727
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:13 (UTC+04), В мире 1 316
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 28 октября 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 063
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 28 октября 14:58 (UTC+04), Культура 719
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 28 октября 14:45 (UTC+04), Политика 3 317
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 28 октября 14:42 (UTC+04), Туризм 588
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 28 октября 14:26 (UTC+04), Общество 691
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 28 октября 14:15 (UTC+04), Общество 814
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 28 октября 14:04 (UTC+04), Общество 844
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 28 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 121
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 28 октября 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 626
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 28 октября 13:51 (UTC+04), Экономика 1 202
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 088
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 719
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 28 октября 13:36 (UTC+04), Автоновости 837
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 1 155
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 636
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 1 171
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 1 230
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 1 077
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 131
Еще новости