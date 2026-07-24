Ölkələri birləşdirən musiqi: Qırğızıstanda Azərbaycan media nümayəndələri üçün konsert keçirilib - FOTO - VİDEO
Qırğızıstana media-tur çərçivəsində səfər edən Azərbaycanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün ölkə, onun mədəniyyəti və ənənələri ilə yaxından tanışlıqla keçən zəngin günlərin yekununda konsert proqramı təşkil edilib.
Axşam Qırğız musiqisinin melodiyaları, milli mahnılar və yerli ifaçıların çıxışları ilə yadda qalıb. Qonaqlar Qırğızıstanın məşhur qonaqpərvərlik ab-havasını hiss etmək, həmçinin respublikanın zəngin mədəni irsi ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı əldə ediblər.
Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən Qırğız Respublikasının mədəniyyət, informasiya, idman və gənclər siyasəti nazirinin müavini Salkın Sarnogoyeva qeyd edib ki, media-turlar artıq xoş ənənəyə çevrilib və müxtəlif ölkələrin jurnalistləri arasında peşəkar və insani əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm vasitədir.
Onun sözlərinə görə, bu gün dünya dezinformasiyanın yayılması, informasiya hücumları və yeni medianın sürətli inkişafı ilə bağlı çağırışlarla üzləşdiyi bir dövrdə KİV nümayəndələrinin birbaşa qarşılıqlı əlaqəsi, təcrübə mübadiləsi və birgə layihələrin hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
S.Sarnogoyeva vurğulayıb ki, Qırğızıstan azərbaycanlı həmkarları ilə gələcək əməkdaşlığa açıqdır və yeni birgə media layihələrinin, eləcə də informasiya təşəbbüslərinin inkişafına ümid edir.
Qırğızıstan Prezidenti Administrasiyasının İnformasiya Xidmətinin eksperti Azamat Kuramayev bildirib ki, media-tur günlərində iştirakçılar təkcə həmkar deyil, həm də əsl dost olublar. Onun sözlərinə görə, Qırğızıstan və ölkənin incisi adlandırılan İssık-Kul haqqında təəssüratlar qonaqların yaddaşında uzun müddət qalacaq.
Azərbaycan Prezidenti Mətbuat Xidmətinin baş məsləhətçisi Fatimə Mirzəyeva medi-turun yüksək səviyyədə təşkilinə görə, Qırğızıstan tərəfinə minnətdarlığını ifadə edib.
O bildirib ki, proqram diqqətlə hazırlanıb və televiziya, onlayn nəşrlər daxil olmaqla müxtəlif media nümayəndələrinin maraqlı və rəngarəng materiallar əldə etməsinə imkan yaradılıb.
O qeyd edib ki, təşkilatçılar səfər boyu jurnalistlərə hərtərəfli dəstək göstərib, zəruri məlumatları operativ şəkildə təqdim edib və proqramın bütün mərhələlərində KİV nümayəndələrini müşayiət ediblər.
Fatimə Mirzəyeva Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə çalışan koordinatorlara və bütün komandaya ayrıca təşəkkür edərək, onların peşəkarlığını, qayğıkeş münasibətini və hər zaman kömək etməyə hazır olduqlarını xüsusi vurğulayıb.
O, səmimi qəbula, səfərin qüsursuz təşkilinə və səmərəli əməkdaşlığa görə, Qırğızıstan tərəfinə dərin təşəkkürünü bildirərək, birgə əməkdaşlığın bundan sonra da davam edəcəyini qeyd edib.
Axşamın xüsusi ab-havasını, davamlı səfərlərə və gərgin jurnalist fəaliyyətinə baxmayaraq, ən vacib olanın doğmaların gözlədiyi evə qayıtmaq olduğu barədə səsləndirilən fikirlər tamamlayıb. Qırğızıstan tərəfi qonaqlarına məhz bunu - isti görüşlər və xoş xatirələr arzulayıb.
Konsert proqramı təkcə mədəni tədbir deyil, həm də Azərbaycan və Qırğızıstanın media nümayəndələri arasında dostluq və peşəkar əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin rəmzinə çevrildi. Milli melodiyaların sədaları və tamaşaçıların alqışları altında başa çatan axşam qonaqlarda Qırğız torpağı ilə bağlı xoş xatirələrlə yadda qalıb.
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