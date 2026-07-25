Husilər Səudiyyə Ərəbistana hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb
Yəməndən olan husilər Səudiyyə Ərəbistanının Cizan şəhərinə ballistik raket hücumuna görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Ansar Allah" qruplaşmasının "Telegram" kanalında məlumat yayılıb.
Bu arada Səudiyyə Ərəbistanı höküməti Cizan və Yanbu sakinlərini krallığa qarşı hücumlar həyata keçirməklə hədələyən husilərin mümkün zərbələri ilə bağlı xəbərdar edib.
Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı cümə günü İranın dəstəklədiyi husi hərəkatının dəniz blokadası elan etməsi və Səudiyyə gəmilərinə hücumlar təşkil etməsindən sonra Yəmənin liman şəhəri Hudeydə və yaxınlıqdakı adada husilərə məxsus hədəflərə hava zərbələri endirib.
Buna cavab olaraq Husilər i Cizan şəhərinə raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıblar.
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