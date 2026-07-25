https://news.day.az/azerinews/1850181.html Husilər Səudiyyə Ərəbistana hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb Yəməndən olan husilər Səudiyyə Ərəbistanının Cizan şəhərinə ballistik raket hücumuna görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Ansar Allah" qruplaşmasının "Telegram" kanalında məlumat yayılıb.

Husilər Səudiyyə Ərəbistana hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

Azərbaycanca, 25 июля 2026 11:28 (UTC +04:00) 342
Husilər Səudiyyə Ərəbistana hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

Yəməndən olan husilər Səudiyyə Ərəbistanının Cizan şəhərinə ballistik raket hücumuna görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Ansar Allah" qruplaşmasının "Telegram" kanalında məlumat yayılıb.

Bu arada Səudiyyə Ərəbistanı höküməti Cizan və Yanbu sakinlərini krallığa qarşı hücumlar həyata keçirməklə hədələyən husilərin mümkün zərbələri ilə bağlı xəbərdar edib.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı cümə günü İranın dəstəklədiyi husi hərəkatının dəniz blokadası elan etməsi və Səudiyyə gəmilərinə hücumlar təşkil etməsindən sonra Yəmənin liman şəhəri Hudeydə və yaxınlıqdakı adada husilərə məxsus hədəflərə hava zərbələri endirib.

Buna cavab olaraq Husilər i Cizan şəhərinə raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıblar.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 12:33 (UTC+04), Общество 80
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 12:29 (UTC+04), Политика 8
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 12:25 (UTC+04), Спорт 210
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 12:20 (UTC+04), Общество 518
Зарплату можно будет получать через любой банк 12:17 (UTC+04), Общество 272
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 12:13 (UTC+04), Экономика 272
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 12:06 (UTC+04), Экономика 290
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 12:05 (UTC+04), Политика 1 035
В Баку закрыли отель - ВИДЕО 12:01 (UTC+04), Общество 316
ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами 11:58 (UTC+04), Экономика 323
Эти лица будут освобождены от призыва на военную службу 11:51 (UTC+04), Общество 396
В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения 11:49 (UTC+04), Экономика 345
Ağstafa-Qardabani istiqamətində yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılacaq 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 333
Azərbaycanda yeni qurum yaradılır: Nə işə baxacaq? 11:36 (UTC+04), Azərbaycanca 393
Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов 11:32 (UTC+04), Политика 376
Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку 11:25 (UTC+04), Спорт 407
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:23 (UTC+04), Общество 342
На ж/д линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление 4 станций 11:20 (UTC+04), Общество 377
В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках 11:19 (UTC+04), Общество 372
24 manata çörək - Qiymət nə üçün yüksəkdir? - VİDEO 11:15 (UTC+04), Azərbaycanca 422
Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 11:12 (UTC+04), Экономика 414
Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения 11:10 (UTC+04), Медицина 840
В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 11:00 (UTC+04), Общество 2 349
Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО 10:57 (UTC+04), В мире 475
Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке 10:55 (UTC+04), Экономика 450
Раскрыт объем производства сельхозпродукции в Азербайджане с начала года 10:50 (UTC+04), Экономика 471
Əli Əsədov İrakli Kobaxidze ilə görüşdü 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 431
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на Большом шлеме в Абу-Даби 10:34 (UTC+04), Спорт 406
Началась разработка проекта восстановления ж/д линии Ени Сураханы - Говсан 10:32 (UTC+04), Общество 418
В Баку изменятся остановки 4 автобуcов 10:30 (UTC+04), Общество 999
Выборы в Израиле - Нетаньяху не хватило 8 мандатов 10:26 (UTC+04), В мире 557
КНДР совершенствует армию по приказу Ким Чен Ына 10:22 (UTC+04), В мире 460
Удивительные пейзажи Мератуса - ВИДЕО 10:19 (UTC+04), В мире 484
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
PASHA Bank представляет новый кредитный продукт POS Kredit для предпринимателей 10:13 (UTC+04), Экономика 476
Хуситы объявили о масштабной военной операции против Саудовской Аравии 10:04 (UTC+04), В мире 532
Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:54 (UTC+04), Экономика 508
Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана 09:51 (UTC+04), Общество 3 045
Azərbaycanın bu ərazisinə qar yağdı 09:50 (UTC+04), Azərbaycanca 443
Время тафгаев: традиции мордобоя в парламенте Армении - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 09:45 (UTC+04), Политика 5 358
Серия взрывов у берегов Ирана 09:40 (UTC+04), В мире 2 367
Песков сказал, чего хочет Россия от Украины 09:36 (UTC+04), В мире 583
Li Auto выпустила обновленный электрокар 09:35 (UTC+04), Автоновости 421
В Binance раскрыли возможную причину взлома криптобиржи 09:33 (UTC+04), Наука и технологии 436
В Хачмазе в рамках проекта "Диалог об искусстве" состоялась встреча с Эльчиным Гашимовым - ФОТО 09:23 (UTC+04), Культура 479
Раскрыто название нового стадиона "Милана" и "Интера" 09:13 (UTC+04), Спорт 444
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
В двух районах Баку не будет света 08:55 (UTC+04), Общество 526
Вэнс собирается разобраться в вопросе НЛО 08:41 (UTC+04), В мире 568
​​Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance 08:38 (UTC+04), Наука и технологии 485
ЕБРР нацелился на новые инфраструктурные проекты в Азербайджане - Теа Меликадзе - ИНТЕРВЬЮ 08:35 (UTC+04), Экономика 8 017
В США столкнулись два вертолета, есть погибшие 08:31 (UTC+04), В мире 821
В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО 08:27 (UTC+04), Наука и технологии 498
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в Карабах 08:15 (UTC+04), Общество 464
Блок Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам парламентских выборов в Израиле 08:10 (UTC+04), В мире 595
Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 8 219
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 613
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые обнаружили «биомаркеры долголетия» в крови 04:24 (UTC+04), Медицина 568
Одно нажатие может лишить вас важных данных 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 646
В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 897
Гороскоп на 30 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 821
От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО 00:55 (UTC+04), Культура 638
Дешам может сменить Спаллетти на посту главного тренера "Ювентуса" 00:48 (UTC+04), Спорт 589
Бессмертные строки Медины Гюльгюн вновь ожили на сцене: вечер к 100-летию поэтессы - ФОТО 00:33 (UTC+04), Культура 601
В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО 00:17 (UTC+04), Общество 643
Хроника Победы (30.10.2020): Азербайджанская армия наносит точные удары по противнику - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 019
Победителей не будет - Путин о возможной войне России с Европой 29 октября 23:51 (UTC+04), В мире 1 076
Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили Шушу и Агдам - ФОТО 29 октября 23:48 (UTC+04), Культура 625
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО 29 октября 23:27 (UTC+04), Официальная хроника 9 272
Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО 29 октября 23:22 (UTC+04), Политика 1 146
Азербайджан призвал ООН активизировать усилия по установлению судеб пропавших без вести 29 октября 23:20 (UTC+04), Политика 1 022
Кенуль Алиева вошла в историю азербайджанского дзюдо 29 октября 23:18 (UTC+04), Спорт 633
Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq 29 октября 23:06 (UTC+04), Azərbaycanca 985
К 85-летию Огтая Бабазаде состоялась презентация книги Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино" - ФОТО 29 октября 23:05 (UTC+04), Культура 621
Трамп позвонил Эрдогану 29 октября 23:02 (UTC+04), В мире 1 044
Еще одну тиктокершу наказали за неэтичное поведение 29 октября 22:53 (UTC+04), Общество 834
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева 29 октября 22:41 (UTC+04), Культура 648
Горькая правда для армянских реваншистов 29 октября 22:30 (UTC+04), Политика 7 756
Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло 29 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 108
Ceyhun Bayramovdan diqqətəlayiq jest - VİDEO 29 октября 22:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 044
Япония призывает граждан подготовиться к стихийным бедствиям 29 октября 22:04 (UTC+04), В мире 1 150
Албания выдала Азербайджану разыскиваемого преступника 29 октября 21:55 (UTC+04), Общество 705
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии выставки ENQRAM в Музее живописи Азербайджана - ФОТО 29 октября 21:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 090
От геополитического поражения Еревана до парламентского мордобоя - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу 29 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 384
Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра - ФОТО 29 октября 21:25 (UTC+04), Культура 690
Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 29 октября 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 128
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 29 октября 21:13 (UTC+04), Политика 1 160
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 29 октября 21:08 (UTC+04), Спорт 694
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 29 октября 20:59 (UTC+04), Культура 900
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 29 октября 20:47 (UTC+04), Культура 784
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 29 октября 20:30 (UTC+04), Общество 1 323
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 29 октября 20:26 (UTC+04), Культура 733
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 29 октября 19:55 (UTC+04), Политика 8 041
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 29 октября 19:48 (UTC+04), Спорт 674
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 29 октября 19:29 (UTC+04), В мире 1 209
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 29 октября 19:25 (UTC+04), Политика 1 147
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 29 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 148
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 29 октября 19:06 (UTC+04), Спорт 682
Скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев 29 октября 19:01 (UTC+04), Общество 1 050
ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана 29 октября 18:50 (UTC+04), Экономика 1 120
Onlar üçün növbəti imtahan keçiriləcək - Tarix açıqlandı 29 октября 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 008
Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО 29 октября 18:31 (UTC+04), Политика 1 152
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 29 октября 18:18 (UTC+04), Экономика 1 179
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 29 октября 18:15 (UTC+04), Экономика 1 166
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 29 октября 18:03 (UTC+04), Культура 623
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 29 октября 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 9 928
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 29 октября 17:51 (UTC+04), Политика 1 140
Обрушение скалы в Каппадокии: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 29 октября 17:39 (UTC+04), В мире 1 321
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 29 октября 17:25 (UTC+04), Экономика 1 162
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 29 октября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 191
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 29 октября 17:22 (UTC+04), Политика 1 202
В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 29 октября 17:18 (UTC+04), Экономика 1 204
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 29 октября 17:15 (UTC+04), Политика 8 955
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 29 октября 17:02 (UTC+04), Экономика 1 163
Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 29 октября 16:50 (UTC+04), Спорт 5 511
Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри 29 октября 16:48 (UTC+04), Спорт 610
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 29 октября 16:44 (UTC+04), Экономика 1 195
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV 29 октября 16:42 (UTC+04), Общество 749
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 29 октября 16:39 (UTC+04), Экономика 1 207
Последние подробности о выборах в Израиле 29 октября 16:38 (UTC+04), В мире 1 251
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 29 октября 16:33 (UTC+04), Культура 1 073
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 29 октября 16:29 (UTC+04), Экономика 1 176
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 29 октября 16:23 (UTC+04), Экономика 1 216
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 29 октября 16:17 (UTC+04), Общество 844
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 29 октября 16:13 (UTC+04), Культура 641
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 29 октября 16:09 (UTC+04), Экономика 1 189
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 29 октября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 182
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 29 октября 16:05 (UTC+04), Экономика 1 295
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 29 октября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 183
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 29 октября 15:52 (UTC+04), Общество 658
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 29 октября 15:49 (UTC+04), Экономика 1 178
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 29 октября 15:46 (UTC+04), Культура 5 879
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 29 октября 15:23 (UTC+04), В мире 1 260
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 29 октября 15:12 (UTC+04), Общество 671
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 29 октября 15:10 (UTC+04), Общество 723
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 29 октября 15:00 (UTC+04), В мире 1 222
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 29 октября 14:58 (UTC+04), В мире 1 369
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 29 октября 14:56 (UTC+04), Экономика 1 291
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 29 октября 14:52 (UTC+04), В мире 1 260
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 29 октября 14:49 (UTC+04), Спорт 581
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 29 октября 14:42 (UTC+04), Политика 7 943
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 29 октября 14:37 (UTC+04), Политика 1 228
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 29 октября 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 603
Совет Европы подверг Францию критике 29 октября 14:25 (UTC+04), В мире 1 257
Как в Армении используют СОР17 29 октября 14:22 (UTC+04), Политика 7 033
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 29 октября 14:16 (UTC+04), Экономика 1 263
Убытки Volkswagen выросли 29 октября 14:05 (UTC+04), Автоновости 566
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 29 октября 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 264
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 29 октября 13:52 (UTC+04), Политика 1 333
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 29 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 274
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 29 октября 13:39 (UTC+04), Общество 6 152
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 29 октября 13:34 (UTC+04), Общество 881
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 29 октября 13:30 (UTC+04), В мире 1 409
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 29 октября 13:23 (UTC+04), Спорт 721
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 29 октября 13:17 (UTC+04), Общество 634
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 29 октября 13:14 (UTC+04), Спорт 805
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 29 октября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 354
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 29 октября 13:09 (UTC+04), Политика 1 301
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 29 октября 13:02 (UTC+04), Политика 1 353
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 29 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 289
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 29 октября 12:56 (UTC+04), В мире 1 273
Джейхун Байрамов в Анкаре 29 октября 12:52 (UTC+04), Политика 1 276
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 29 октября 12:51 (UTC+04), Общество 697
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 29 октября 12:45 (UTC+04), Политика 8 926
Загадочную ошибку Windows объяснили 29 октября 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 597
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 29 октября 12:35 (UTC+04), Спорт 645
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 29 октября 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 262
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 29 октября 12:28 (UTC+04), Общество 869
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 29 октября 12:17 (UTC+04), Туризм 711
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 29 октября 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 352
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 29 октября 12:14 (UTC+04), Общество 683
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 29 октября 12:10 (UTC+04), Экономика 1 311
Пашинян уволил посла по особым поручениям 29 октября 12:07 (UTC+04), В мире 1 335
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 29 октября 12:05 (UTC+04), Экономика 1 314
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 29 октября 12:02 (UTC+04), Политика 1 331
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 29 октября 11:58 (UTC+04), Общество 1 171
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 29 октября 11:55 (UTC+04), Экономика 1 343
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 29 октября 11:51 (UTC+04), Экономика 1 320
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 29 октября 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 650
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 29 октября 11:40 (UTC+04), Общество 659
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 29 октября 11:31 (UTC+04), В мире 1 452
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 29 октября 11:29 (UTC+04), Общество 611
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 29 октября 11:21 (UTC+04), Общество 685
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 29 октября 11:16 (UTC+04), Общество 1 716
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 29 октября 11:11 (UTC+04), Политика 8 592
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 29 октября 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 359
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 29 октября 11:04 (UTC+04), Политика 7 887
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 29 октября 10:49 (UTC+04), В мире 1 389
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 29 октября 10:40 (UTC+04), Экономика 1 398
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 29 октября 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 325
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 29 октября 10:31 (UTC+04), Автоновости 594
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 29 октября 10:22 (UTC+04), Общество 668
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 29 октября 10:16 (UTC+04), Общество 1 371
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 29 октября 10:12 (UTC+04), В мире 1 464
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 29 октября 10:07 (UTC+04), Экономика 1 426
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 29 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 29 октября 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 362
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 29 октября 09:50 (UTC+04), Культура 764
Еще новости