https://news.day.az/azerinews/1850252.html Göygöldə Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub, xəsarət alanlar var Göygöldə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Milli Yaylaq Fevralının keçirildiyi Xan Yurdu adlan ərazidə qeydə alınıb. Səhnənin uçması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Əraziyə təcili tibbi yardım avtomobilləri cəlb edilib.

Göygöldə Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub, xəsarət alanlar var

Azərbaycanca, 25 июля 2026 20:09 (UTC +04:00) 384
Göygöldə Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub,

Göygöldə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub.

Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Milli Yaylaq Fevralının keçirildiyi Xan Yurdu adlan ərazidə qeydə alınıb. Səhnənin uçması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Əraziyə təcili tibbi yardım avtomobilləri cəlb edilib.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#GÖYGÖL
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Китай испытает многоразовый космический аппарат 21:46 (UTC+04), В мире 80
Власти Германии объяснили плохую подготовку к зиме 21:32 (UTC+04), В мире 248
ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера 21:16 (UTC+04), В мире 333
Баскетболист “Сабаха” стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 21:00 (UTC+04), Спорт 327
Maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub 20:39 (UTC+04), Azərbaycanca 399
Дом в Калифорнии едва не сгорел из-за взорвавшегося пауэрбанка - ВИДЕО 20:38 (UTC+04), В мире 424
Азербайджан подвел итоги участия в Глобальном инновационном индексе 2026 - ФОТО 20:19 (UTC+04), Экономика 410
Международная выставка в Баку объединила авторов из 10 стран - ФОТО 20:00 (UTC+04), Культура 428
Президент Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения - ФОТО 19:56 (UTC+04), Официальная хроника 3 436
В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира FIFA U-15 19:50 (UTC+04), Спорт 432
Названы причины медленной зарядки смартфона 19:42 (UTC+04), Наука и технологии 430
Литературная память Шамахы: Усыпальница брата Насими Шаххандана - ФОТО - ВИДЕО 19:29 (UTC+04), Общество 472
Azərbaycanda istilik mövsumu bəzi yerlərdə 15 gün tez başlayacaq - Rəsmi 19:22 (UTC+04), Azərbaycanca 506
Испания стала чемпионом мира FIFA U-15 в Баку, разгромив Чехию в финале - ФОТО 19:16 (UTC+04), Спорт 955
Ученые нарушили фундаментальное правило физики 19:09 (UTC+04), Это интересно 462
Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби 19:00 (UTC+04), Спорт 454
СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 18:52 (UTC+04), В мире 575
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО 18:45 (UTC+04), Спорт 948
В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 18:36 (UTC+04), Культура 500
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 8 644
Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 537
Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 18:15 (UTC+04), Политика 6 557
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 571
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 18:00 (UTC+04), Спорт 467
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 17:49 (UTC+04), Общество 802
Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО 17:42 (UTC+04), Политика 620
Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 17:38 (UTC+04), Политика 613
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 17:36 (UTC+04), Политика 621
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 17:34 (UTC+04), Общество 581
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 17:30 (UTC+04), В мире 618
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 17:27 (UTC+04), Политика 623
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 17:17 (UTC+04), Культура 506
Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе 17:09 (UTC+04), Спорт 508
Названа замедляющая интернет настройка в Windows 17:00 (UTC+04), Наука и технологии 503
Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 16:48 (UTC+04), Общество 515
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 16:43 (UTC+04), Спорт 459
Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие 16:38 (UTC+04), Политика 5 216
В Карабахе пополняют популяцию диких животных и птиц 16:36 (UTC+04), Общество 486
КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО 16:33 (UTC+04), В мире 628
Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов 16:26 (UTC+04), Политика 626
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 584
Возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком в детском саду в Баку 16:14 (UTC+04), Общество 540
Польша предложила США 4 места для размещения военной базы 16:10 (UTC+04), В мире 605
Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi 16:08 (UTC+04), Azərbaycanca 609
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО 16:04 (UTC+04), Общество 549
В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран 16:00 (UTC+04), В мире 651
Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро 15:57 (UTC+04), В мире 654
Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств 15:53 (UTC+04), Политика 6 508
США снова отложили начало регистрации на Green Card 15:45 (UTC+04), В мире 736
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 587
В Индии рухнул вертолет с паломниками - ВИДЕО 15:41 (UTC+04), В мире 646
США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО 15:37 (UTC+04), Общество 490
В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта 15:33 (UTC+04), Общество 472
Kartdan karta köçürmələrin limiti artır? - Ekspert AÇIQLADI 15:29 (UTC+04), Azərbaycanca 625
Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном 15:25 (UTC+04), Экономика 683
Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф 15:19 (UTC+04), Общество 630
В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО 15:15 (UTC+04), Культура 492
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками 15:06 (UTC+04), Экономика 608
Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины 15:00 (UTC+04), В мире 672
США могут снять санкции с российского фонда 14:54 (UTC+04), В мире 639
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО 14:54 (UTC+04), Спорт 532
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона 14:49 (UTC+04), Общество 1 119
В России сгорел новейший истребитель 14:47 (UTC+04), В мире 699
Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО 14:45 (UTC+04), Общество 593
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 14:42 (UTC+04), Общество 668
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 14:40 (UTC+04), Политика 7 901
Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема 14:34 (UTC+04), Спорт 465
В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 14:31 (UTC+04), Общество 572
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 14:26 (UTC+04), Общество 476
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 14:23 (UTC+04), Общество 520
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 14:19 (UTC+04), Экономика 654
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 14:16 (UTC+04), Общество 501
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 14:08 (UTC+04), Общество 486
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 13:57 (UTC+04), Общество 520
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 13:48 (UTC+04), Общество 462
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 13:41 (UTC+04), Экономика 677
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 13:38 (UTC+04), Общество 492
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 13:36 (UTC+04), Общество 501
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 13:25 (UTC+04), Общество 478
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 13:12 (UTC+04), Политика 868
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 13:10 (UTC+04), Культура 509
Почему Анкаре нужен Азербайджан 13:07 (UTC+04), Политика 6 700
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 12:54 (UTC+04), Спорт 531
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 12:51 (UTC+04), Экономика 644
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 12:45 (UTC+04), Культура 610
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:38 (UTC+04), Общество 555
Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 12:33 (UTC+04), Общество 527
В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО 12:31 (UTC+04), Общество 438
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 12:29 (UTC+04), Политика 692
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 12:25 (UTC+04), Спорт 509
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 12:20 (UTC+04), Общество 6 825
Зарплату можно будет получать через любой банк 12:17 (UTC+04), Общество 963
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 12:13 (UTC+04), Экономика 744
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 12:06 (UTC+04), Экономика 746
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 12:05 (UTC+04), Политика 13 221
В Баку закрыли отель - ВИДЕО 12:01 (UTC+04), Общество 856
ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами 11:58 (UTC+04), Экономика 719
Эти лица будут освобождены от призыва на военную службу 11:51 (UTC+04), Общество 5 044
В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения 11:49 (UTC+04), Экономика 711
Ağstafa-Qardabani istiqamətində yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılacaq 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 697
Azərbaycanda yeni qurum yaradılır: Nə işə baxacaq? 11:36 (UTC+04), Azərbaycanca 792
Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов 11:32 (UTC+04), Политика 732
Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку 11:25 (UTC+04), Спорт 605
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:23 (UTC+04), Общество 483
На ж/д линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление 4 станций 11:20 (UTC+04), Общество 541
В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках 11:19 (UTC+04), Общество 546
24 manata çörək - Qiymət nə üçün yüksəkdir? - VİDEO 11:15 (UTC+04), Azərbaycanca 810
Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 11:12 (UTC+04), Экономика 772
Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения 11:10 (UTC+04), Медицина 1 053
В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 11:00 (UTC+04), Общество 6 498
Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО 10:57 (UTC+04), В мире 825
Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке 10:55 (UTC+04), Экономика 761
Раскрыт объем производства сельхозпродукции в Азербайджане с начала года 10:50 (UTC+04), Экономика 777
Əli Əsədov İrakli Kobaxidze ilə görüşdü 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 729
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на Большом шлеме в Абу-Даби 10:34 (UTC+04), Спорт 514
Началась разработка проекта восстановления ж/д линии Ени Сураханы - Говсан 10:32 (UTC+04), Общество 517
В Баку изменятся остановки 4 автобуcов 10:30 (UTC+04), Общество 2 089
Выборы в Израиле - Нетаньяху не хватило 8 мандатов 10:26 (UTC+04), В мире 907
КНДР совершенствует армию по приказу Ким Чен Ына 10:22 (UTC+04), В мире 756
Удивительные пейзажи Мератуса - ВИДЕО 10:19 (UTC+04), В мире 806
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
PASHA Bank представляет новый кредитный продукт POS Kredit для предпринимателей 10:13 (UTC+04), Экономика 756
Хуситы объявили о масштабной военной операции против Саудовской Аравии 10:04 (UTC+04), В мире 846
Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:54 (UTC+04), Экономика 798
Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана 09:51 (UTC+04), Общество 6 532
Azərbaycanın bu ərazisinə qar yağdı 09:50 (UTC+04), Azərbaycanca 734
Время тафгаев: традиции мордобоя в парламенте Армении - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 09:45 (UTC+04), Политика 6 460
Серия взрывов у берегов Ирана 09:40 (UTC+04), В мире 3 539
Песков сказал, чего хочет Россия от Украины 09:36 (UTC+04), В мире 910
Li Auto выпустила обновленный электрокар 09:35 (UTC+04), Автоновости 504
В Binance раскрыли возможную причину взлома криптобиржи 09:33 (UTC+04), Наука и технологии 521
В Хачмазе в рамках проекта "Диалог об искусстве" состоялась встреча с Эльчиным Гашимовым - ФОТО 09:23 (UTC+04), Культура 587
Раскрыто название нового стадиона "Милана" и "Интера" 09:13 (UTC+04), Спорт 559
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
В двух районах Баку не будет света 08:55 (UTC+04), Общество 635
Вэнс собирается разобраться в вопросе НЛО 08:41 (UTC+04), В мире 850
​​Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance 08:38 (UTC+04), Наука и технологии 568
ЕБРР нацелился на новые инфраструктурные проекты в Азербайджане - Теа Меликадзе - ИНТЕРВЬЮ 08:35 (UTC+04), Экономика 8 327
В США столкнулись два вертолета, есть погибшие 08:31 (UTC+04), В мире 1 125
В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО 08:27 (UTC+04), Наука и технологии 644
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Карабах - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 08:15 (UTC+04), Общество 551
Блок Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам парламентских выборов в Израиле 08:10 (UTC+04), В мире 864
Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 8 508
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 680
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые обнаружили «биомаркеры долголетия» в крови 04:24 (UTC+04), Медицина 618
Одно нажатие может лишить вас важных данных 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 715
В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 170
Гороскоп на 30 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 887
От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО 00:55 (UTC+04), Культура 709
Дешам может сменить Спаллетти на посту главного тренера "Ювентуса" 00:48 (UTC+04), Спорт 661
Бессмертные строки Медины Гюльгюн вновь ожили на сцене: вечер к 100-летию поэтессы - ФОТО 00:33 (UTC+04), Культура 665
В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО 00:17 (UTC+04), Общество 710
Хроника Победы (30.10.2020): Азербайджанская армия наносит точные удары по противнику - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 307
Победителей не будет - Путин о возможной войне России с Европой 29 октября 23:51 (UTC+04), В мире 1 343
Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили Шушу и Агдам - ФОТО 29 октября 23:48 (UTC+04), Культура 709
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО 29 октября 23:27 (UTC+04), Официальная хроника 14 106
Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО 29 октября 23:22 (UTC+04), Политика 1 421
Азербайджан призвал ООН активизировать усилия по установлению судеб пропавших без вести 29 октября 23:20 (UTC+04), Политика 1 272
Кенуль Алиева вошла в историю азербайджанского дзюдо 29 октября 23:18 (UTC+04), Спорт 704
Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq 29 октября 23:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 230
К 85-летию Огтая Бабазаде состоялась презентация книги Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино" - ФОТО 29 октября 23:05 (UTC+04), Культура 680
Трамп позвонил Эрдогану 29 октября 23:02 (UTC+04), В мире 1 295
Еще одну тиктокершу наказали за неэтичное поведение 29 октября 22:53 (UTC+04), Общество 902
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева 29 октября 22:41 (UTC+04), Культура 696
Горькая правда для армянских реваншистов 29 октября 22:30 (UTC+04), Политика 8 064
Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло 29 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 366
Ceyhun Bayramovdan diqqətəlayiq jest - VİDEO 29 октября 22:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 304
Япония призывает граждан подготовиться к стихийным бедствиям 29 октября 22:04 (UTC+04), В мире 1 432
Албания выдала Азербайджану разыскиваемого преступника 29 октября 21:55 (UTC+04), Общество 751
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии выставки ENQRAM в Музее живописи Азербайджана - ФОТО 29 октября 21:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 951
От геополитического поражения Еревана до парламентского мордобоя - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу 29 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 649
Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра - ФОТО 29 октября 21:25 (UTC+04), Культура 754
Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 29 октября 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 381
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 29 октября 21:13 (UTC+04), Политика 1 422
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 29 октября 21:08 (UTC+04), Спорт 763
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 29 октября 20:59 (UTC+04), Культура 979
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 29 октября 20:47 (UTC+04), Культура 846
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 29 октября 20:30 (UTC+04), Общество 1 382
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 29 октября 20:26 (UTC+04), Культура 794
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 29 октября 19:55 (UTC+04), Политика 8 350
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 29 октября 19:48 (UTC+04), Спорт 737
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 29 октября 19:29 (UTC+04), В мире 1 468
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 29 октября 19:25 (UTC+04), Политика 1 405
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 29 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 398
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 29 октября 19:06 (UTC+04), Спорт 746
Скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев 29 октября 19:01 (UTC+04), Общество 1 136
ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана 29 октября 18:50 (UTC+04), Экономика 1 365
Onlar üçün növbəti imtahan keçiriləcək - Tarix açıqlandı 29 октября 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 264
Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО 29 октября 18:31 (UTC+04), Политика 1 408
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 29 октября 18:18 (UTC+04), Экономика 1 439
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 29 октября 18:15 (UTC+04), Экономика 1 418
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 29 октября 18:03 (UTC+04), Культура 682
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 29 октября 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 9 982
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 29 октября 17:51 (UTC+04), Политика 1 383
Обрушение скалы в Каппадокии: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 29 октября 17:39 (UTC+04), В мире 1 587
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 29 октября 17:25 (UTC+04), Экономика 1 401
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 29 октября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 441
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 29 октября 17:22 (UTC+04), Политика 1 453
Еще новости