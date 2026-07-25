https://news.day.az/azerinews/1850252.html Göygöldə Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub, xəsarət alanlar var Göygöldə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Milli Yaylaq Fevralının keçirildiyi Xan Yurdu adlan ərazidə qeydə alınıb. Səhnənin uçması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Əraziyə təcili tibbi yardım avtomobilləri cəlb edilib.
Göygöldə Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub, xəsarət alanlar var
Göygöldə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında səhnə uçub.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Milli Yaylaq Fevralının keçirildiyi Xan Yurdu adlan ərazidə qeydə alınıb. Səhnənin uçması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.
Əraziyə təcili tibbi yardım avtomobilləri cəlb edilib.
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