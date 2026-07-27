https://news.day.az/azerinews/1850478.html Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub - FOTO Mingəçevirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə "Baku Jazz Festival" çərçivəsində təşkil olunan V "Baku Jazz Camp"a yekun vurulub. Düşərgənin keçirilməsi zamanı "I Am Jazzman" illik beynəlxalq caz müsabiqəsinin ikinci turu və final mərhələsi baş tutub.

Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub - FOTO

Azərbaycanca, 27 июля 2026 15:31 (UTC +04:00) 286
Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub

Mingəçevirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə "Baku Jazz Festival" çərçivəsində təşkil olunan V "Baku Jazz Camp"a yekun vurulub. Düşərgənin keçirilməsi zamanı "I Am Jazzman" illik beynəlxalq caz müsabiqəsinin ikinci turu və final mərhələsi baş tutub. Layihənin həyata keçirilməsində məqsəd gənc istedadların üzə çıxarılması, yeni nəsil musiqiçilərin dəstəklənməsi və Azərbaycanda caz sənətinin populyarlaşdırılmasıdır.

AZƏRTAC xəbər verir ki, "Baku Jazz Camp" bundan əvvəl Qax, Lənkəran, Qazax, Qubada keçirilib və bu illər ərzində ölkənin musiqi həyatında ən uğurlu mədəni təşəbbüslərindən birinə çevrilib. Hər il 50-dən çox gənc musiqiçi və caz ifaçısı düşərgədə iştirak edir, bacarıqlarını təkmilləşdirir, ustad dərslərinə qatılır, təcrübə mübadiləsi aparır və eyni düşüncəli insanları tapır.

Yaranan ənənəyə görə, düşərgə ev sahibi şəhərin sakinləri üçün möhtəşəm qala-konsertlə başa çatır. Həmin konsertlər regional auditoriyanı müasir cazla tanış etməklə yanaşı, həm də bu musiqi janrına marağı artırır. Artıq 20 ildir ki, "I Am Jazzman" müsabiqəsinə rəhbərlik edən layihənin direktoru Leyla Əfəndiyevanın sözlərinə görə, bölgələrdən olan gənclər düşərgələrdən sonra "Baku Jazz Festival"ı təşkilatçılarına müraciət edirlər. Onların caz karyeralarına başlamaq üçün kömək istəmələri qeyri-adi hal deyil. "I Am Jazzman" müsabiqəsi və düşərgəsi həmin festivalın ayrılmaz hissəsidir və Azərbaycan cazında yeni adların kəşf edilməsi üçün mühüm platformadır.

"Baku Jazz Camp" proqramına tanınmış musiqiçilər Rain Sultanov, Şahin Növrəsli, Valid Ağayev və Vaqif Əliyevin ustad dərsləri daxildir. İştirakçılar nəfəsli, klaviaturalı və zərb alətlərində ifa, həmçinin musiqi nəzəriyyəsi üzrə praktik biliklər əldə ediblər.

Müsabiqənin yekununda "I Am Jazzman - 2026"nın qaliblərinə diplomlar, pul mükafatları və xatirə hədiyyələri təqdim edilib. Qaliblər aşağıdakılar olublar: birinci yer - pianoçu Mirsəməd Növrəsli, ikinci yer - pianoçu Cavad Məmmədsadıx və üçüncü yer - bas gitaraçı Ziya Əlişov.

  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
  • Mingəçevirdə V “Baku Jazz Camp”a yekun vurulub
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