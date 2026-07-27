https://news.day.az/azerinews/1850521.html Rumıniya Rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarır Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Buxarestdəki səfirini nazirliyə çağıraraq Rusiya diplomatik missiyasının əməkdaşlarından birini "arzuolunmaz şəxs" (persona-non-qrata) elan edib. "Reuters"in məlumatına görə, bu barədə Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsində dərc olunmuş bəyanatında bildirilib.
Rumıniya Rusiyalı diplomatı ölkədən çıxarır
Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Buxarestdəki səfirini nazirliyə çağıraraq Rusiya diplomatik missiyasının əməkdaşlarından birini "arzuolunmaz şəxs" (persona-non-qrata) elan edib.
"Reuters"in məlumatına görə, bu barədə Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsində dərc olunmuş bəyanatında bildirilib.
Rumıniya XİN-in məlumatına görə, Rusiyanın səfiri xarici işlər nazirinin tapşırığı ilə nazirliyə çağırılıb.
Buna səbəb 24-26 iyul tarixlərində Rumıniyanın hava məkanının dəfələrlə pozulması və ölkə ərazisinə pilotsuz uçuş aparatlarının düşməsi olub.
Konkret olaraq hansı diplomatın "arzuolunmaz şəxs" elan edildiyi qeyd olunmur.
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