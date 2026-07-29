Qarabağda yanğınların söndürülməsini minalar çətinləşdirir - Ağdam sakini - FOTO
Yay mövsümündə havaların kəskin istiləşməsi fonunda Qarabağ bölgəsində açıq ərazilərdə baş verən yanğınların sayı artır.
Bunu Trend-in Qarabağ bürosuna açıqlamasında Ağdam rayonunun Saybalı kənd sakini Elgiz Məhərrəmov deyib.
Onun sözlərinə görə, təbii amillərlə yanaşı, bəzi hallarda əraziyə səfər edən insanların məsuliyyətsiz davranışları da yanğınların baş verməsinə səbəb olur.
"İsti hava şəraitində siqaret kötüklərinin və digər alışa bilən tullantıların ətrafa atılması böyük təhlükə yaradır. Qarabağa gələn bəzi şəxslərin diqqətsizliyi nəticəsində baş verən yanğınlar kəndlərin və yaşıllıq ərazilərinin təhlükə altına düşməsinə səbəb olur. Hava çox istidir. İstirahətə gələnlər, buradan keçənlər arasında siqaret çəkib kötüyünü ətrafa atanlar olur. Hamı bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Kəndimiz yenidən canlanır, ağaclar böyüyür. Təəssüf ki, bəzən kiminsə məsuliyyətsizliyi belə böyük yanğınlara yol açır".
Sakin qeyd edib ki, yanğınların söndürülməsi bəzi ərazilərin minalarla çirklənməsi səbəbindən daha da çətinləşir:
"Bu isə həm yanğınsöndürənlərin, həm də yerli əhalinin həyatı üçün ciddi risk yaradır. Yerli sakinlər Qarabağa səfər edən hər kəsi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə, siqaret kötüklərini və digər alışa bilən tullantıları ətrafa atmamağa çağırırıq".
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